شامس النعيمي: تنوع الألعاب أثرى المنافسات

العين (الاتحاد)

أكد محمد شامس النعيمي، رئيس لجنة كرة القدم للرجال ببطولة العين الرمضانية، أن النسخة الحالية تعتبر الأقوى من حيث المنافسات، قياساً بعدد الألعاب المشاركة فيها، والتي وصلت إلى 16 لعبة في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، الأمر الذي يؤكد أن البطولة تمضي من نجاح إلى نجاح.

وقال: «المشاركة العددية الكبيرة من الألعاب في نسخة هذا العام تعود إلى أن البطولة لاقت رواجاً كبيراً وتم التسويق لها منذ وقت مبكر، كما أنها وجدت استحساناً لافتاً من محبي الألعاب الرياضية المختلفة».

وأضاف: «هناك ألعاب جديدة تم استحداثها في هذه النسخة من البطولة، من ضمنها كرة القدم التفاعلية وسباق الهجن وسباق الدرجات، بالإضافة إلى القرية التراثية وهي من الفعاليات المصاحبة، وعدد آخر من الألعاب التي لاقت استحساناً كبيراً. وما زاد البطولة قوة وإثارة مشاركة بعض الفرق والأفراد من خارج الدولة على مستوى الألعاب الفردية والجماعية، وهو الأمر الذي يمنحها قوة وإثارة في التنافس، حيث توجد فرق قوية تضم لاعبين متميزين، ففي في كرة القدم فئة الرجال مثلاً يشارك بعض اللاعبين القدامى والصاعدين من نادي العين مثل رامي يسلم وشهاب أحمد وفيصل علي ومحبوب جمعة وفرج جمعة».

وزاد: «هناك أربعة فرق من خارج الدولة تشارك في منافسات كرة القدم رجال هذا العام، وهي Four 2 Four الهندي الذي يضم في صفوفه لاعبين من الهند، ونحو أربعة لاعبين كانوا يلعبون سابقاً في منتخب ليبيريا للشباب، وكذلك يوجد فريق من تايلاند، وفريقان من نيجيريا، بالإضافة إلى فريق المدفعجية السوداني، وهذه الفرق منحت بطولة كرة القدم ندية وقوة وإثارة وتشويق».

وبالنسبة لمنافسة كرة القدم سيدات، أوضح النعيمي أن مراسم القرعة جرت أمس الأول، وقد بدأت المنافسات مساء أمس على استاد طحنون بن محمد بالقطارة وبذات النظام، وتضم أيضاً فرقاً من خارج الدولة، ما سيمنح المنافسة إثارة وقوة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.