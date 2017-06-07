سيتي يتجاوز هيلي واتحاد الجامعات يكتسح رويال بالتسعة

العين (الاتحاد)

تعود فرق منافسات سباعيات كرة القدم للرجال، ضمن بطولة العين الرمضانية الليلة، لمواصلة الصراع على استاد طحنون بن محمد بالقطارة لإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدور التمهيدي للمجموعات الست، لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني. وضمن لقاءات المجموعة الأولى، يلتقي في الساعة العاشرة مساء اليوم فريقا الاتحاد مع الجالية المصرية «متصدر المجموعة» بالعلامة الكاملة بعد فوزه في المباراتين السابقتين، ولا خيار أمام فريق الاتحاد سوي الفوز وانتظار خسارة الحزم الذي يلعب المباراة الثانية في الساعة العاشرة و45 دقيقة أمام ستراتا للتصنيع، ولكن من الصعب أن يخسر الحزم، لأن مباراته تعتبر سهلة بكل المقاييس، حيث استقبلت شباك ستراتا 16 هدفاً في مباراتين فقط. وضمن لقاءات المجموعة الثانية يواجه مزيد فريق شباب الدار في المباراة الأولي التي تقام في الحادية عشرة والنصف، فيما يواجه «فيرليس فوت» فريق الجمعية الأردنية في المباراة الثانية في الساعة الثانية عشرة والربع.

وكانت نتائج مباريات أمس الأول قد حظيت بمتابعة جماهيرية، وشهدها نجم منتخبنا الوطني السابق «المونديالي» علي ثاني، ونجما نادي العين الشقيقان خالد ومحمد عبد الرحمن «عجب»، والقطب العيناوي سعود بن بدوه، وأسفرت النتائج عن تغلب فريق فندق سيتي سيزون على هيلي بثنائية نظيفة حملت توقيع اللاعبين محمود عبيدات في الدقيقة 14 وجمعة خاطر في الدقيقة 28، ليحقق السيتي فوزه الثاني في المجموعة الخامسة، ويحصل على العلامة الكاملة.

جاءت المباراة ممتعة من طرف السيتي سيزون الذي يضم في صفوفه عدداً من نجوم العين السابقين بجانب أحمد عبد الرحمن الشقيق الأكبر لعيال عبد الرحمن. وفي المباراة الثانية وضمن المجموعة نفسها تعادل فريق الشباب مع الجالية المغربية بثلاثة أهداف لكل منهما بعد مباراة متكافئة، شهدت ندية قوية حتي صافرة النهاية. أحرز ثلاثية الشباب يعقوب سعيد في الدقيقة الثالثة، وسلطان سعيد في الدقيقة العاشرة، وزياد خميس في الدقيقة 26. أما أهداف الجالية المغربية فقد سجلها محمد جعجير في الدقيقة الثانية، ومحمد أبوالفتح في الدقيقة 20، وإسماعيل موجان في الدقيقة 23، أدار مباراتي هذه المجموعة الحكمان راشد مصبح وعلي واحد.

وفي المجموعة السادسة، حقق الاتحاد الرياضي للجامعات أكبر نتيجة في البطولة بفوزه علي رويال بلو 9/‏‏ صفر في مواجهة جاءت من طرف واحد، وسجل اللاعب ديوب أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، وعبد الله رمضان هدفين، وهدف لكل من ماكيتي ومحمد علاء ومروان أبفلاح. وفي المواجهة الثانية ضمن المجموعة نفسها، قلب فريق Tow 2 Four الطاولة على فريق أبوسلطان، وحول تأخره بهدف إلى فوز بالأربعة في مواجهة قوية، وكانت متكافئة في شوطها الأول، قبل أن ينتفض فريق Tow 2 Four في الشوط الثاني، وينجح في تسجيل أهدافه الأربعة، حملت توقيع كلٍ من تاتي كوبر «هدفين»، وهدف لكل من سالم علي ثاني ونجم العين السابق رامي يسلم، لينتهي اللقاء 4/‏‏1. أدار مباراتي هذه المجموعة الحكمان أحمد مصبح وعلي شملان.