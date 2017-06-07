«اس اتش ام» إلى مربع البادل تنس

دبي (الاتحاد)

تأهل فريق «أس أتش أم» إلى الدور نصف النهائي لبطولة الفرق للبادل تنس، بعدما تفوق على فريق لوكوس، حينما أنهى المباراة الأولى لصالحه بواقع 2 - صفر بنتيجة 6-2 و7-6، فيما اضطر ثنائي فريق لوكس للانسحاب من المباراة الثانية بسبب إصابة لاعب.

وفي البطولة المفتوحة للرجال، تغلب الثنائي بينجامين كاساني وأكزافيه ماسون على الثنائي إيجناسيو فالينزويلا وخوان دي ديوس بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-1 و6-2، فيما تفوق الثنائي كارلوس لونا ومحمد الجناحي على الثنائي عبدالله أهلي ومحمد أهلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 3-6 و7-5 و7-6.