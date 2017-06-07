رضا سليم (دبي)

شهد اليوم الأول لمسابقة كرة قدم الصالات ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية المقامة حاليا بمجمع ند الشبا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تسجيل 22 هدفا في أول 3 مباريات مساء أمس الأول، بعدما فاز الجوارح على مركز كواترو 2-0، في بداية مشواره في المجموعة الأولى، ونجح الطاهر في تسجيل أول فوز في المجموعة الثانية والذي جاء على حساب فريق العاصفة 8-7، فيما تغلب فريق ام كي اس على فريق زاجل 3-2 ضمن المجموعة الثالثة.

وتتواصل المباريات اليوم حيث يلتقي فريق هلثي سبورت مع الوصل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، والبحري سبورت 2 مع مركز كواترو في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، فيما يلتقي ليدر سبورت مع العاصفة. ويشارك 47 لاعبا أجنبيا مع 12 فريقا في المسابقة، وتمثل السامبا البرازيلية القوى العظمى، حيث يشارك 18 لاعبا يليها الكرة الهولندية 7 لاعبين وإيران 4 والبرتغال وإسبانيا 3 لاعبين من كل دولة، ولاعبان من إيطاليا وروسيا ومصر وصربيا، ولاعب واحد من بلجيكا وفلسطين وقبرص وساموا الأميركية إحدى دول الأوقيانوسيا.

وعن تفاصيل المباريات، فقد تخطى الجوارح نظيره كواترو 2-0، وجاءت المباراة قوية من الجوارح الذي افتتح التسجيل بعد مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه البرازيلي دييجو ألكسندر، وجاء محاولة رد كواترو سريعا عن طريق الهولندي زكريا عمراني ومواطنه عصام دهماني لكن محاولتهما لم تأتِ بالجديد على مستوى النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجوارح بهدف.

دخل الجوارح الشوط الثاني أكثر إصرارا على تعزيز أسبقيته ونجح في صنع عدة فرص أبرزها في الدقيقة 22 من تسديدة سعد عزيز التي تصدى لها حارس كواترو بنجاح، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات عديدة من جانب كواترو لإدراك التعادل، ونزل بثقله إلى الهجوم فيما اعتمد الجوارح على الهجمات المرتدة، ونجح من خطف هدف ثان عن طريق سعد عزيز قبل دقيقة واحدة من النهاية. وفي المباراة الثانية، تغلب الطاهر على العاصفة، 8-7، وكانت المباراة الأكثر تسجيلا للأهداف، حيث شهدت 15 هدفا، وكانت الجماهير الحاضرة على موعد مع الإثارة بعدما نجح ليث لؤي في تسجيل الهدف الأول لفريق الطاهر بعد مرور 5 دقائق، ولم تمر سوى دقيقة واحدة، وأضاف محمد عبيد الهدف الثاني لفريق الطاهر. عاد العاصفة تدريجيا، ونجح حمد الغول في تقليص الفارق بعد مرور 8 دقائق من تسديدة قوية، وسجل فرناندو كوسمي الهدف الثالث للطاهر من جملة تكتيكية جميلة، إلا أن أندري دا سيلفا رد سريعا بالهدف الثاني لفريق العاصفة، ليقلص الفارق إلى هدف من جديد، 3-2، وتشهد الدقيقة الأخيرة الهدف الرابع لفريق الطاهر عن طريق ديف مورايس وينهي الشوط الأول 4-2.

مع بداية الشوط الثاني سجل اليخاندرو الهدف الثالث لفريق العاصفة في الدقيقة الثانية وبعد دقيقة واحدة سجل نفس اللاعب الهدف الرابع والتعادل 4-4، ليعيد المواجهة لنقطة التعادل. لم يصمت الطاهر ورد سريعا بالهدف الخامس عن طريق ديف مورايس وحافظ على التقدم، 5-4، ومن هجمة منظمة سجل كايو الهدف السادس لفريق الطاهر، 6-4، ليتكرر السيناريو بعدما سجل محمد المزروعي الهدف الخامس لفريق العاصفة، 6-5 بعد مرور 18 دقيقة، وسجل حمد الغول هدفا رائعا للعاصفة، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل 6-6. عاد ديف مورايس للتسجيل من جديد ومن بعده محمد عبيد، ليتقدم الطاهر 8-6 قبل 7 دقائق من النهاية، وقبل 3 دقائق سجل اندري هدف التقليص للعاصفة 8-7، لتنتهي المواجهة بفوز الطاهر 8-7، أدار اللقاء إبراهيم المنصوري وأحمد السلامي. وضرب فريق ام كي أس موعدا مع الفوز الأول على حساب فريق زاجل 3-2 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، وسجل أهداف ام كي أس، اللاعب ايجور رفائيل «هدفين» ودوجلاس جونيور، فيما سجل لفريق زاجل اللاعب روبينيو وأندريه اتياجو.