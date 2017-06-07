رويال يتوج بلقب خماسيات الكرة النسائية للمرة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، فريق رويال، بلقب خماسيات كرة القدم للسيدات ضمن بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرمضانية في نسختها الحادية والعشرين والمقامة في العاصمة أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وذلك للمرة الثالثة في تاريخ الفريق.

وسلم الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان لاعبات فريق رويال كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوز الفريق في النهائي، الذي أقيم مساء أمس الأول بالخيمة الرمضانية بنادي الضباط، على فريق كوست 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وحصل فريق رويال على جائزة المركز الأول وقدرها 70 ألف درهم، فيما حصل فريق كوست صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية والجائزة المالية وقدرها 50 ألف درهم، بينما جاء في المركز الثالث فريق نادي أبوظبي الرياضي أ وحصل على الجائزة وقدرها 30 ألف درهم.

حضر مراسم التتويج الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري الدولي، وسعيد المقبالي، وصلاح السلومي نائب رئيس اللجنة المنظمة، مدير البطولة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المنسق العام للبطولة.