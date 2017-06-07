«لوفتهانزا» تخطط لشطب المزيد من الوظائف القيادية

كانكون (د ب أ)
تعتزم شركة «لوفتهانزا» الألمانية العملاقة للطيران شطب عدد من الوظائف في إدارتها أكبر مما أعلنته من قبل. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة كارستن شبور، خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطيران الدولي في مدينة كانكون المكسيكية، إنه من المقرر شطب 19% من الوظائف القيادية في الشركة بدلاً من نسبة 15% التي كانت مقررة من قبل.
وأعرب شبور عن اندهاشه من التطور الإيجابي الحالي في قطاع الطيران، مضيفاً أن الطلب في الولايات المتحدة والصين أفضل مما كان يعتقد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهجمات الإرهابية في بريطانيا لم تؤثر حتى الآن على الحجوزات. ولم يذكر شبور ما إذا كان تحسن الطلب من الممكن أن يرفع توقعات أرباح شركته هذا العام.
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