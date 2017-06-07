«لوفتهانزا» تخطط لشطب المزيد من الوظائف القيادية

كانكون (د ب أ)

تعتزم شركة «لوفتهانزا» الألمانية العملاقة للطيران شطب عدد من الوظائف في إدارتها أكبر مما أعلنته من قبل. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة كارستن شبور، خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطيران الدولي في مدينة كانكون المكسيكية، إنه من المقرر شطب 19% من الوظائف القيادية في الشركة بدلاً من نسبة 15% التي كانت مقررة من قبل.

وأعرب شبور عن اندهاشه من التطور الإيجابي الحالي في قطاع الطيران، مضيفاً أن الطلب في الولايات المتحدة والصين أفضل مما كان يعتقد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهجمات الإرهابية في بريطانيا لم تؤثر حتى الآن على الحجوزات. ولم يذكر شبور ما إذا كان تحسن الطلب من الممكن أن يرفع توقعات أرباح شركته هذا العام.

وتتوقع الشركة حتى الآن أن تنخفض قيمة الأرباح التشغيلية خلال العام الجاري إلى حد ما عن الـ 1.75 مليار يورو التي حققتها العام الماضي. ورفع الاتحاد الدولي للطيران يوم الاثنين توقعاته بشأن أرباح شركات الطيران في جميع أنحاء العالم من 29.8 مليار دولار إلى 31.4 مليار دولار خلال 2017. وتظل تلك التوقعات أقل من الأرباح التي تم تسجيلها العام الماضي بقيمة 34.8 مليار دولار. ورفض شبور مجدداً الاستحواذ على الخطوط الجوية الإيطالية المتعثرة «أليتاليا»، مضيفاً في المقابل أنه يدرس الاستحواذ على حقوق إقلاع وهبوط وعلى طائرات الشركة التي كانت مملوكة للدولة في الماضي حال إفلاسها.