الأسهم القيادية تدعم تماسك الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت الأسهم المحلية بفعل مشتريات طالت «القيادية» منها خلال جلسة تعاملات أمس، لتغلق مؤشرات الأسواق على تباين بين الارتفاع والانخفاض مسجلة تراجعاً في أحجام وقيم السيولة نتيجة حالة التردد التي سادت أوساط المستثمرين وصعوبة اتخاذ قرار الدخول رغم وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم خلال جلسة تعاملات أمس أكثر من 410 ملايين درهم، بعدما تداول المستثمرون 516 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4945 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة أمس، على تراجع بلغت نسبته 0.54% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة، وتم تداول 62 مليون سهم، بقيمة 127 مليون درهم، من خلال تنفيذ 935 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 24 شركة مدرجة، ارتفع منها سهمان، وتراجعت أسعار 16 سهما، فيما ظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على ارتفاع بلغت نسبته 0.15% لينهي المؤشر جلسة تعاملات أمس، عند مستوى 3322 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 354 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 283 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4010 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهما، وتراجعت أسعار 14 سهما، فيما ظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال وليد الخطيب مدير عام شركة «جلوبل» للأسهم والسندات، إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسة تعاملات أمس تراجعاً في أحجام السيولة نتيجة حالة التردد في اتخاذ القرار الاستثماري على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء مع ارتفاع مكررات الربحية في الأسواق المحلية بالمقارنة مع مثيلتها من الأسواق المالية المجاورة.

وأضاف الخطيب أن مشتريات الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي جعلت المؤشر يعكس الاتجاه الهبوطي ويغلق مرتفعاً على الرغم من انحسار مستوي السيولة، متوقعاً أن تستمر وتيرة الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة نتيجة اتجاه المستثمرين الأفراد والمؤسسات نحو الشراء لاقتناص فرص الاستثمار نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» الأسهم النشطة بالقيمة والكمية خلال جلسة أمس، مسجلاً تداولات بأكثر من 31.5 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 70.9 مليون درهم، لينهي السهم الجلسة رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق عند مستوى 2.26 درهم.

وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «دريك أند سكل» مقدمة الزسهم النشطة بالقيمة والكمية خلال جلسة أمس، مسجلاً تداولات بأكثر من 209.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون درهم، لينهي السهم الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 1.06% عند مستوي 0.380 درهم.