طرح 90 شقة سكنية للتأجير في «وصل توباز» بأم هرير

دبي (الاتحاد)
أطلقت وصل للعقارات، والتابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، مشروعاً جديداً في أم هرير يحمل اسم «وصل توباز».
ويوفر هذا المشروع للراغبين في العيش في هذه المنطقة الحيوية بقلب دبي 90 شقة سكنية للتأجير من غرفة واحدة وغرفتين، إضافة إلى الشقق المكونة من غرفتين وثلاث غرف مع غرفة للخادمة.
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ولتوفير المزيد من سمات الراحة، تم تخصيص الطابق الأرضي بالكامل للمحال التجارية، ما يعني توفير الكثير من احتياجات السكان على أبواب منازلهم. ويعكس إطلاق هذا المشروع في أم هرير الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها «وصل» لإعادة تطوير الكثير من المناطق القديمة في دبي.
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يشار إلى أن أم هرير تمتاز بقربها من مناطق مهمة في المدينة، ومنها الكرامة وبر دبي والمركز التجاري وديرة، وتحظى باهتمام متزايد من السكان وشركات التجزئة لقربها من مراكز التسوق والمناطق المهمة الأخرى في دبي.