طرح 90 شقة سكنية للتأجير في «وصل توباز» بأم هرير

دبي (الاتحاد)

أطلقت وصل للعقارات، والتابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، مشروعاً جديداً في أم هرير يحمل اسم «وصل توباز».

ويوفر هذا المشروع للراغبين في العيش في هذه المنطقة الحيوية بقلب دبي 90 شقة سكنية للتأجير من غرفة واحدة وغرفتين، إضافة إلى الشقق المكونة من غرفتين وثلاث غرف مع غرفة للخادمة.

وقالت الشركة في بيان أمس: يعتبر «وصل توباز» إضافة مهمة إلى هذه المنطقة التي تحظى بالطلب المتزايد في السوق، لاسيما أنه تم تزويده بالعديد من المرافق الحديثة، بما في ذلك حمام سباحة وصالات رياضية منفصلة للرجال والنساء، ومواقف مغطاة للمقيمين في الشقق.

ولتوفير المزيد من سمات الراحة، تم تخصيص الطابق الأرضي بالكامل للمحال التجارية، ما يعني توفير الكثير من احتياجات السكان على أبواب منازلهم. ويعكس إطلاق هذا المشروع في أم هرير الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها «وصل» لإعادة تطوير الكثير من المناطق القديمة في دبي.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «بفضل خطط وصل لتطوير العديد من المشاريع العقارية في أم هرير، فقد ساهمت في زيادة جاذبيتها، وتوفير الخيارات السكنية المثالية. لقد أصبحت هذه المنطقة إحدى المناطق الحيوية في المدينة، لما تمتاز به من موقع استراتيجي بين دبي الجديدة والقديمة. وإذا أضفنا إلى ذلك تنوع المساحات السكنية، وتوفير العديد من الخدمات والمرافق الراقية، سيساهم هذا المشروع في تلبية الطلب على الفئة الراقية من المساكن في هذه المنطقة».

يشار إلى أن أم هرير تمتاز بقربها من مناطق مهمة في المدينة، ومنها الكرامة وبر دبي والمركز التجاري وديرة، وتحظى باهتمام متزايد من السكان وشركات التجزئة لقربها من مراكز التسوق والمناطق المهمة الأخرى في دبي.