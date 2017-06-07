طيران الإمارات: نقل رجال الأعمال بسيارات «بي إم دبليو»

دبي (الاتحاد)
أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «بي إم دبليو» لاستبدال أسطولها من السيارات لـ«خدمة السيارة مع سائق» المخصص لركاب درجة رجال الأعمال في دبي. وباشرت الناقلة تدريجياً إحلال سيارات حديثة من طراز BMW 520i Touring في أسطولها الحالي، لتكتمل عملية الاستبدال أواخر هذا العام.
ويأتي تحديث أسطول السيارات في إطار استثمارات طيران الإمارات المتواصلة في تطوير منتجاتها وخدماتها على الأرض وفي الأجواء. ويستفيد من «خدمة السيارة مع سائق» المجانية ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، حيث يتم إرسال سيارة مع سائقها لنقلهم من وإلى المطار، ما يوفر لهم تجربة سفر سلسة. وهذه الخدمة متاحة في دبي وأكثر من 75 وجهة أخرى لطيران الإمارات عبر العالم.
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وتوفر طيران الإمارات منتجات جديدة حصرية لركاب الأولى ورجال الأعمال لتعزيز تجربة سفرهم، تتضمن مجموعة جديدة من مستلزمات العناية الشخصية من «بولغاري».