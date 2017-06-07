طيران الإمارات: نقل رجال الأعمال بسيارات «بي إم دبليو»

دبي (الاتحاد)

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «بي إم دبليو» لاستبدال أسطولها من السيارات لـ«خدمة السيارة مع سائق» المخصص لركاب درجة رجال الأعمال في دبي. وباشرت الناقلة تدريجياً إحلال سيارات حديثة من طراز ‏BMW‭ ‬520i Touring ‬في ‬أسطولها ‬الحالي، ‬لتكتمل ‬عملية ‬الاستبدال ‬أواخر ‬هذا ‬العام.

ويأتي تحديث أسطول السيارات في إطار استثمارات طيران الإمارات المتواصلة في تطوير منتجاتها وخدماتها على الأرض وفي الأجواء. ويستفيد من «خدمة السيارة مع سائق» المجانية ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، حيث يتم إرسال سيارة مع سائقها لنقلهم من وإلى المطار، ما يوفر لهم تجربة سفر سلسة. وهذه الخدمة متاحة في دبي وأكثر من 75 وجهة أخرى لطيران الإمارات عبر العالم.

وتوفر الناقلة بالإضافة إلى خدمة السيارة مع سائق المجانية، صالات خاصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، منها سبع صالات في مطار دبي الدولي و34 صالة في مطارات رئيسة عبر العالم. وبدأت الناقلة مؤخراً إتاحة المجال أمام ركابها لاستخدام صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي، بغض النظر عن درجة سفرهم. وأصبح في إمكان ركاب طيران الإمارات، أعضاء سكاي واردز، وضيوفهم المسافرين على رحلات الناقلة، وكذلك الضيوف المرافقين لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال المسافرين على رحلات الناقلة، استخدام الصالات الخاصة مقابل دفع رسوم.

وتوفر طيران الإمارات منتجات جديدة حصرية لركاب الأولى ورجال الأعمال لتعزيز تجربة سفرهم، تتضمن مجموعة ‬جديدة ‬من ‬مستلزمات ‬العناية ‬الشخصية ‬من «‬بولغاري»‬.