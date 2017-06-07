«دبي لتنمية الاستثمار» تعقد اجتماعات ترويجية للمستثمرين في نيودلهي ومومباي

دبي (الاتحاد)
اجتمعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مؤخراً مع نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في نيودلهي ومومباي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات من الهند إلى دبي، وحفز المبادرات المشتركة في القطاعات الحيوية.
وانضم إلى المؤسسة كل من مركز دبي للسلع المتعددة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في اجتماعي مائدة مستديرة بالتعاون مع «سيتي بنك»، ضمن إطار الترويج لمزايا الإمارة كوجهة استثمارية لعملائه.
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وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «لطالما كانت الهند شريكاً رائداً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي تحديداً، بمجالي التجارة والاستثمار. ودخلت هذه العلاقات الآن مرحلة ديناميكية مع تأكيد البلدين التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأسهمت الموانئ والأسواق والمناطق الحرة بدبي في نمو الشركات الهندية وتوسع نشاطها خارج البلاد. وأطلقت الهند خطة طموحة لتطوير خدماتها وبنيتها التحتية، مما يتيح أمامنا فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق علاقاتنا إلى مجالات جديدة وتحقيق النمو المستدام».
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وقدمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لمحة شاملة حول «خطة دبي 2021» والمبادرات المتواصلة لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية وواحدة من أسعد مدن العالم. وتم خلال اجتماعي المائدة المستديرة ولقاءات الأعمال التي أعقبتهما مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها مبادرات الاقتصاد المعرفي والجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي.
ومن جانبه، قال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار:«كانت دبي السباقة في إنجاز أول قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة، وقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في بناء مركز عالمي يسعى لأن يكون الأفضل للعيش ومزاولة الأعمال. ومن ناحية أخرى، حققت دبي تقدماً ملموساً على صعيد تخفيف قيود التأشيرات وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي عزز ميزتها التنافسية في الوصول إلى سوق استهلاكي يتخطى قوامه 2.4 مليار شخص، ضمن مساحة لا تتعدى 4 - 5 ساعات من السفر جواً».
وعبر جيمس برنارد، المدير المساعد للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، عن سعادته للدعم المستمر لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وللانضمام في الحملة الترويجية المشتركة مع سيتي بنك لجذب شركات في كل من نيودلهي ومومباي للتوسع في دبي، مؤكداً على نجاح وفاعلية الاجتماعات مع المستثمرين في مختلف القطاعات.