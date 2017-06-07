«اقتصادية دبي»: 24.7 % نمو رخص التاجر الإلكتروني في مايو

دبي (الاتحاد)
أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن استحواذ العنصر النسائي على 55.8% من إجمالي الرخص التجارية الصادرة من برنامج «التاجر الإلكتروني» المبادرة الأولى من نوعها التي ترخص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.
وبلغ النمو الذي حققته رخصة التاجر الإلكتروني في مايو 2017 معدل نسبته 24.7% بإجمالي 312 رخصة، ما يدل على إقبال من قبل الأفراد ورواد الأعمال الراغبين في هذا النوع من الرخص التجارية. وتحرص اقتصادية دبي بدورها من تدشين «رخصة التاجر الإلكتروني» إلى تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.
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وأضاف ابن حثبور «يعزز دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلاً بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. ويمكن لصاحب الرخصة الإلكترونية المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بشكل رسمي، فضلاً عن إمكانية فتح حساب مصرفي والدخول في مناقصات حكومية».
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وأوضح أن ترخيص التاجر الإلكتروني يضمن تسجيل مع لا يقل عن 153 نشاطا تجاريا، مؤكدا أن دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي يعزز من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلا بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. وأكد أن صاحب الرخصة الإلكترونية سيتمكن من المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بسهولة.
وقال ابن حثبور «احتلت تجارة الملابس الجاهزة أبرز الأنشطة التي يمارسها التاجر الإلكتروني، حيث جاءت في المرتبة الأولى، إذ تم إصدار 86 رخصة، ويليها في المرتبة الثانية صناعة الوجبات الخفيفة بنحو 93 رخصة، وتليها خياطة النسائية والتصميم وكذلك الاستشارات، بمجموع 26 رخصة في حين بلغ نشاط خدمات نشر وطباعة، ما عدده 15 رخصة تجارية».
وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد حملات ترويجية للتعريف بالبرنامج وتوعية رواد الأعمال بأهمية الحصول على تراخيص لمزاولة العمل التجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الرسائل النصية ومشاهير الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والندوات واستعراض خبر أصحاب الأعمال من الحاصلين على رخص التاجر الإلكتروني.