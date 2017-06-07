منصور جناحي: صناعة الطيران توفر أفضل فرص عمل للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

قال منصور جناحي، مدير مساعد أول، في قطاع صناعة الطيران بشركة مبادلة للتنمية «مبادلة»، إن صناعة الطيران توفر أفضل العروض من حيث فرص العمل لمواطني الإمارات، خصوصا مع النجاحات الملموسة التي نراها بالفعل مع شركات مثل شركة ستراتا.

وقال جناحي الحاصل على بكالوريوس إدارة الطيران وبكالوريوس هندسة الطيران من جامعة إبري ريدل الأميركية وشهادة المستوى الأول CFA، والعديد من الدورات التدريبية في الإدارة المالية والمشاريع: «إن مجال الطيران وكل ما يتعلق به هو شغفي الحقيقي منذ الصغر، حيث كنت أقوم بجمع مجسمات لطائرات حربية وطائرات مدنية تابعة لشركات مختلفة، وكنت مهتماً جداً بأحدث الطائرات التي صممتها وأنتجتها شركات عالمية مثل بوينج وإيرباص»، مضيفاً أن حبه لهذا المجال هو ما يحفزه للذهاب إلى العمل، خاصة أنه يعتقد أن شغفه بالطيران يساعد في رد الجميل لوطنه عن طريق المساهمة في إقامة وتطوير هذه الصناعة في الإمارات. وتابع جناحي «أعمل في مجال تطوير الأعمال، ونقوم بتنفيذ استراتيجية مبادلة في صناعة الطيران بالتعاون مع شركائنا، مثل شركة إيرباص وبوينج وجي إي ورولز رويس». وقال «لم أفكر في تغيير عملي، رغم التحديات التي واجهتني، فأنا أؤمن بأن أي عمل بدون تحديات لا تشعر به»، مطالباً بضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه الإنسان بإيجابية، فتلك التحديات سبيل لتطوير الذات والقدرات والمهارات العملية.

ولفت إلى أنه عندما يواجه أية مشكلة، يتشاور مع زملائه الذين مروا بخبرات مماثلة، مشيراً إلى أن بيئة العمل في مبادلة تشجع على تبادل الخبرات فيما بين الجميع، مشيداً بجهود مبادلة في تنمية مهارات الكوادر الوطنية قائلاً «إنني كموظف في مبادلة تتاح لي فرصة العمل مع نخبة من ألمع العقول الإماراتية والعالمية، والتعلم عن مشاريع وقطاعات مختلفة، والعمل مع أكبر الشركات العالمية، كما أن الخبرة التي اكتسبتها خلال سنوات عملي في مبادلة لا تقدّر بثمن»، معرباً عن تطلعه لتعلم المزيد من الخبرات العملية والمهارات الإدارية.