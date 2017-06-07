«أدنيك» تحتفل باليوم العالمي للمعارض

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إلى جانب اتحادات ومراكز المعارض الوطنية حول العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للمعارض 2017 والذي يصادف 7 يونيو الجاري.

ويمثل اليوم العالمي للمعارض فرصة مهمة للمعنيين بقطاع المعارض للاحتفال، وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لهذا القطاع على الوظائف والأعمال والابتكار والاستثمارات المحلية. وجرى الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة من قبل الجمعية العالمية لقطاع المعارض خلال عام 2016؛ بهدف تأكيد أهمية المعارض والقيمة الكبيرة التي تحققها على مستوى العالم.

يقام اليوم العالمي للمعارض تحت شعار «فكّر عالمياً، ونفّذ محلياً» ويتخلله العديد من الأنشطة الاحتفالية التي يقيمها الأعضاء ضمن شبكة الجمعية العالمية للمعارض من الاتحادات ومراكز المعارض الوطنية والمختصين في القطاع.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «يأتي احتفالنا باليوم العالمي للمعارض 2017 استجابةً للدعوة التي وجهتها الاتحاد الدولي لمنظمي المعارض، إلى جميع العاملين في هذا القطاع للاحتفاء معاً بهذه المناسبة يوم 7 يونيو. إن غايتنا من المشاركة في هذا اليوم العالمي هي أيضاً الاحتفاء بالمساهمات المهمة التي قدمها الأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الوعي حول القيمة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يحققها هذا القطاع من خلال تحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «تعتبر المعارض المكون الرئيس لأعمال (أدنيك)، وتشمل محفظتنا المتنامية العديد من المعارض والفعاليات الدولية التي تدعم نمو القطاعات الرئيسة التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030. إن جهودنا في (أدنيك) تنصّب دوماً على التطوير المستمر لمرافقنا عالمية المستوى من أجل تلبية جميع متطلبات منظمي المعارض والجهات العارضة والوفود المشاركة».

يذكر أن «أدنيك» استضافت بعضاً من أهم المعارض الإقليمية والدولية، ومن أبرزها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس»، ومؤتمر ومعرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، وسيال الشرق الأوسط، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «أيسنر»، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أديهكس»، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وغيرها. وقد كان لهذه المعارض، ولا يزال، أثر كبير على الاقتصاد المحلي من خلال دعم قطاعي السياحة والضيافة، وتوفير فرص العمل الجديدة وجذب الاستثمارات.

ويوفر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ما يقارب 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. واستقطب المركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.