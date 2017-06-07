«اقتصادية أبوظبي»: تشكيل لجنة مراجعة ودراسة طلبات براءات الاختراع

أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة مراجعة براءات الاختراع برئاسة خالد محمد الكعبي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، بهدف دراسة ومراجعة طلبات منح براءة الاختراع، وفقاً لإرشادات ولوائح برنامج تكامل ووفق القوانين المعمول بها بالدولة.
ونص القرار على أن اللجنة التي تجتمع مرة واحدة من كل شهر ستكون معنية بإصدار موافقة للطلب أو رفضه أو تعليقه لمزيد من المعلومات وتحديد قيمة المنحة المالية للطلبات كافة التي يتم الموافقة عليها.
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وأكد الحمودي أن برنامج تكامل يهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً في العالم، من خلال مساندة تنفيذ الأفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال دعم المخترعين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم أفراداً وشركات ومؤسسات أكاديمية.
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يذكر أن برنامج تكامل هو برنامج وطني لدعم الابتكار أطلقته حكومة إمارة أبوظبي عام 2011، بهدف توفير الدعم للمخترعين، وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، ويوفر الدعم لمراحل الابتكار كافة، بدءاً من توليد الأفكار وحتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد تجارية، حيث يركّز تكامل في دعمه على الصناعات التي تعتمد بشكل مكثّف على المعرفة، مثل الصحة والطب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا النظيفة، وأشباه الموصلات، والنفط والغاز، والطاقة، والمواد المتقدمة والبنى التحتية، وغيرها.
ويعمل برنامج تكامل على تمكين مجتمع المبتكرين والمخترعين لتطوير ابتكاراتهم، وذلك عبر تقديمه التوعية والتدريب، وتوفيره الدعم التشريعي والمادي، والمساعدة في عمليات تطبيق التكنولوجيا، حيث يتجلى هذا الدعم من خلال مساهمة «تكامل» في تطوير قدرات الشركات وخبراتها، وتزويدها بالحلول المصممة خصيصاً لإدارة الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا وتطبيقها.