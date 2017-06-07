«كلاركسونز بلاتو» تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

دبي (الاتحاد)

رحبت سلطة مدينة دبي الملاحية بافتتاح شركة كلاركسونز بلاتو مكتبها الإقليمي في دبي، والذي يعد رابع أكبر مكتب للشركة العالمية المزودة لخدمات الشحن البحري المتكاملة، بعد مكتب لندن وأوسلو وسنغافورة.

حضر حفل الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد الواقع في «جولد تاور»، نخبة من الشخصيات الحكومية وصناع القرار ورواد القطاع البحري وكبار المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، ونوفل الجوراني، رئيس «مكتب دبي للتجمع البحري»، وعصام بلّه، مدير عام «كلاركسونز بلاتو- دبي»، وسط التأكيد على تضافر الجهود المشتركة للاستفادة من ريادة دبي كمركز رئيس للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعكس الخطوة الأخيرة الثقة الدولية المتنامية بدور دبي كقوة مؤثرة على الخريطة البحرية العالمية، مدعومة بمقومات تنافسية عالية وضعتها في المرتبة العاشرة عالمياً، ضمن «قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2017»، والمرتبة الخامسة من حيث الجاذبية والتنافسية.

ويوفر المكتب الجديد منصة مثالية لتوسعة العمليات التشغيلية لـ «كلاركسونز بلاتو» ضمن أسواق الشرق الأوسط والهند ومصر والمغرب، لا سيّما فيما يتعلق بخدمات الوساطة، ضمن قطاع الشحن البحري للبضائع الجافة والمنتجات المتخصصة وأسواق أعالي البحار (الأوفشور).

وأكد عامر علي التزام السلطة البحرية بدعم المكتب الجديد، باعتباره إضافة مهمة لجهود تعزيز السمعة المرموقة والمقومات التنافسية المميزة للقطاع البحري المحلي، الذي يزخر بفرص واعدة تلبي تطلعات المستثمرين الإقليمين والدوليين على السواء.