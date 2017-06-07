«صندوق خليفة» يقرض «التنمية البيلاروسي» 25 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع أمس الأول اتفاقية مع بنك التنمية في جمهورية بيلاروسيا لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جمهورية بيلاروسيا.

ونصت الاتفاقية على استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق خليفة مبلغ 25 مليون دولار (92 مليون درهم) يتم إقراضه بشروط ميسرة لبنك التنمية البيلاروسي لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات الطابع الابتكاري بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود في جمهورية بيلاروسيا الصديقة.

وقع الاتفاقية كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وسيرجي رومس، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية البيلاروسي بحضور السفير البيلاروسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعد على تأسيس ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع من خلال تمويل ودعم عدد من المبادرات ودعم جهود التنمية الحكومية مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج بنك التنمية للإقراض الصغير والمتوسط للنساء والشباب، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق التي تتوافر بها إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية.