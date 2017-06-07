«القدرة القابضة» تنجز اكتتاب زيادة رأس المال

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة القدرة القابضة أمس: إنه تم وبنجاح عملية تنازل مساهمي شركة الريان للاستثمار عن أسهمهم في شركة الريان للاستثمار والاكتتاب في أسهم شركة القدرة القابضة بنسبة فاقت الـ96 % خلال الفترة المحددة من 01/‏‏05/‏‏2017 ولغاية 31/‏‏05/‏‏2017.

أضافت أنه بناءً على قرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة القدرة القابضة وموافقتهم على عملية الاستحواذ على أسهم شركة الريان للاستثمار من خلال صفقة تبادل للأسهم وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد على المليار درهم، وذلك من خلال قيام الجمعية العمومية لشركة القدرة القابضة بالموافقة على زيادة رأس مالها المدفوع بإصدار نحو 210 ملايين سهم جديد لشراء أسهم شركة الريان للاستثمار من خلال عملية اكتتاب عيني وتبادل للأسهم.

يذكرأن دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار لبنك أبوظبي الأول والمعيّن رسمياً من كلا الشركتين كمسجل رسمي للأسهم شهدت إقبالاً كبيراً على عملية الاكتتاب من مساهمي شركة الريان للاستثمار. وقد حرص فريق عمل شركة القدرة القابضة خلال هذه الفترة على التعاون الوثيق مع المساهمين لإنجاز عملية التبادل لضمان سهولة إنجاز الأوراق اللازمة بما يضمن راحة المساهم.

وبناءً على الحرص الكامل لشركة القدرة القابضة بأن يُستكمل الاكتتاب من بقية مساهمي شركة الريان للاستثمار والبالغة نسبتهم نحو 4%، فقد تم تمديد فترة التنازل والاكتتاب لغاية 11/‏‏‏06/‏‏‏2017 وذلك لإعطاء فرصة إضافية لمساهمي شركة الريان للاستثمار الذين لم يستطيعوا بعد التقدم لبنك أبوظبي الأول للاكتتاب وتبديل أسهمهم. وعليه فقد أكدت دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار لبنك أبوظبي الأول على تسهيل عملية التنازل والاكتتاب لخدمة مساهمي شركة الريان للاستثمار وشركة القدرة القابضة.