«مؤقتة الشباب» تؤجل حسم ملف الأجانب بطلب من روتن

منير رحومة (دبي)

دشنت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الكرة بنادي الشباب برئاسة جمال حامد مهامها الميدانية أمس، بالاجتماع مع الجهازين الفني والإداري للفريق الأول ومتابعة التدريبات، بالإضافة إلى مناقشة المدرب الهولندي فريد روتن حول احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقررت اللجنة تأجيل الحسم في موضوع الأجانب الأربعة الذين سيتم الاعتماد عليهم في ظل امتلاك الفريق لخمسة لاعبين في صفوفه، وتم إمهال المدرب فترة زمنية لتحديد اختياراته قبل غلق باب الانتقالات الشتوية غداً.

ونفس الأمر بالنسبة لصفقات اللاعبين المواطنين تم التشاور مع المدرب حول احتياجات «الجوارح» قبل إتمام أي تعاقد حتى تكون الصفقات ناجحة وتدعم الصفوف.

وأكد بخيت سعد عضو اللجنة المؤقتة ومشرف الفريق الأول وتحت 21 سنة أن اللجنة حريصة على توفير الدعم اللازم، للجهازين الفني والإداري، حتى يعود الفريق إلى مستواه الطبيعي ويصحح وضعه في الدوري، وينافس بقوة للتتويج بلقب كأس الخليج العربي في المباراة النهائية.