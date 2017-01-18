«النزاهة المالية» تستعرض تجربة «الليجا الإسبانية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

‬نظم مجلس أبوظبي الرياضي أمس ورشة عمل خاصة تحت عنوان، الرقابة المالية واللعب المالي النظيف «النزاهة المالية»، وذلك في إطار جهود المجلس الرامية لتنفيذ متطلبات المرحلة وتقنين إنفاق الأندية بما يتماشى مع إمكانياتها المالية.

أقيمت الورشة صباح أمس بفندق سانت ريجس على كورنيش العاصمة، بالتعاون مع وكالة «تو إليفن» الرياضية ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حضر الجلسات عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الذي افتتح الجلسات ورحب بالحضور، وعدد كبير من المسؤولين التنفيذيين والماليين بأندية أبوظبي، وتحدث خلال الورشة التي ضمت ثلاث محاضرات لويس مانفريدي المدير المالي لرابطة الدوري الإسباني.‬‬

ومن خلال ثلاث محاضرات استمرت كل واحدة قرابة الساعة شرح مانفريدي، طرق تعامل الرابطة في النواحي المالية مع الأندية وكيفية الخروج من الأزمات التي تواجه الأندية بسبب كثرة الالتزامات.