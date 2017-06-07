مواجهة ساخنة بين العين والهلال في ربع نهائي آسيا

كوالالمبور (الاتحاد)

وضعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2017 العين «وصيف النسخة الماضية» وممثل الكرة الإماراتية في مواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السعودي، وصيف بطل عام 2014، في المقابل يخوض الأهلي السعودي وصيف بطل عام 2012 مواجهة مثيرة وقوية أمام بيروزي الإيراني في ذات الدور.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي والتي سحبت أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية ومثيرة على مستوى شرق القارة أيضاً، بداية بالمواجهة الصينية بين شنجهاي وجوانزو ايفرجراند، فيما يلتقي المواجهة الثانية ممثلا اليابان كاوازاكي فرونتال وأوراوا ريد دايموندز.

ويستهل «الزعيم» مشواره في الأدوار الإقصائية باستقبال ضيفه الهلال السعودي مساء الاثنين 21 أغسطس المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين، على أن يخوض مواجهة الإياب في الرياض في 11 سبتمبر، في المقابل تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 26 و27 سبتمبر والإياب يومي 17 و18 أكتوبر، في حين تقام مباراة ذهاب الدور النهائي في 18 نوفمبر على أن يسدل الستار بإقامة إياب النهائي يوم 25 نوفمبر 2017 على ملعب المتأهل من أندية شرق القارة.

وتخطى العين خلال مشاركاته السابقة حاجز الدور ربع النهائي في ثلاث مناسبات، بداية بنسخة 2005 على حساب منافس باس همدان الإيراني بالتعادل 1-1 في العين و3-3 خارج قواعده، ليختم مشواره بالحصول على المركز الثاني، وفي الثانية 2014 تخطى العين في ربع النهائي منافسه اتحاد جدة السعودي بالفوز 2-0 على ملعبه، و3-1 خارج قواعده قبل خروجه أمام الهلال السعودي في نصف النهائي، وجاء العبور الثالث للدور ذاته في نسخة الموسم الماضي 2016 على حساب الجيش القطري بالفوز 3-1 في العين والتعادل الإيجابي 2-2 في الدوحة قبل أن ينهي مشواره بالحصول على المركز الثاني.

وستكون مباراة العين والهلال السعودي المرتقبة التاسعة في تاريخ المواجهات بين الفريقين في أبطال آسيا منذ أول مباراة 1999، وفاز «الزعيم» في 5 مباريات مقابل الخسارة في ثلاث، في حين غابت نتيجة التعادل عن مواجهات الفريقين، وتخطى العين منافسه الهلال في ربع النهائي 1999، قبل أن يعود ويتفوق 1-0 في المجموعات 2003، في الوقت الذي خرج فيه من الدور نصف النهائي أمام الأزرق في 2014 بالخسارة 0-3 في الرياض، والفوز 2-1 في العين.