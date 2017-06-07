كوالالمبور (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني الأول اليوم تجربته الودية بمعسكره الخارجي المقام حالياً في ماليزيا، أمام منتخب لاوس ضمن استعداداته لمباراة تايلاند في 13 من الشهر الجاري لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأنهى «الأبيض» تدريباته ضمن الحصة التدريبية الخامسة في معسكره الماليزي استعداداً لمواجهة منتخب لاوس، والتي تأتي بطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا، حيث يسعى للتعرف بصورة أفضل إلى إمكانات وقدرات لاعبي المنتخب قبيل مباراته الرسمية مع تايلاند.

ويحل منتخبنا الوطني في المركز الرابع حاليا ضمن المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد منتخبات اليابان والسعودية برصيد 16 لكل منهما، وأستراليا برصيد 13 نقطة، فيما يأتي المنتخب العراقي خامساً برصيد 4 نقاط، وتايلاند متذيلة للترتيب بنقطة وحيدة،

حيث تتنافس المنتخبات الـ 12 في المجموعتين على أربع بطاقات ونصف حسب نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بحيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة ممثل الكونكاكاف. وعلى ستاد شاه علم في العاصمة الماليزية كوالالمبور يواجه «الأبيض» منتخب لاوس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، في تجربة ودية مهمة للأبيض في معسكره الخارجي الذي انطلق مطلع الشهر الحالي ويستمر حتى يوم 8 منه موعد سفر البعثة إلى تايلاند، ليبدأ الأبيض فترة الإعداد الثالثة والأخيرة لمباراة تايلاند بعد معسكري دبي وكوالالمبور. ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا ومن خلال هذه «البروفة» الودية إلى رسم ملامح التشكيلة الرئيسة التي سيخوض بها المباراة الرسمية، والوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين بعد أن كان باوزا قد استدعى 27 لاعباً لمعسكر ماليزيا هم: علي مبخوت، محمد فوزي، خلفان مبارك الرزي، فارس جمعة، خالد السناني، الجزيرة، حسن إبراهيم، الشباب، طارق أحمد، سالم صالح، محمود خميس، النصر، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم الوحدة، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، أحمد خليل، ماجد ناصر، الأهلي، أحمد برمان، مهند سالم، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، العين عادل الحوسني من الشارقة. وكانت الإصابة قد حرمت كلاً من إسماعيل أحمد من العين، وإسماعيل الحمادي من الأهلي، وعلي خصيف من الجزيرة، من الانضمام إلى التشكيلة.

فيما عقد الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني بحضور عبيد هبيطة مدير المنتخب، اجتماعاً فنياً تنسيقياً في مقر بعثة المنتخب في كوالالمبور، لمناقشة مختلف الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة ومناقشة الترتيبات للمواجهة الودية مع منتخب لاوس كموعد الوصول إلى ستاد شاه علم وتهيئة كل الأجواء المناسبة لنجاح التجربة الودية لـ«الأبيض». وتم الاتفاق أن يظهر منتخبنا الوطني بالزي الأبيض الكامل، فيما سيرتدي منتخب لاوس الزي الأحمر الكامل، فيما سيدير اللقاء طاقم تحكيم دولي ماليزي بقيادة الحكم سوهايزي شكري، ومساعده الأول محمد هارف بن ميد أكهير، ومساعد ثانٍ محمد زيرول بن خليل، والحكم الرابع ناجرو عامر بن نور، وأحمد زاني مقيما للحكام.