«زكية زكريا».. رائعة برامـج «الكاميرا الخفية»

سعيد ياسين (القاهرة)

«زكية زكريا» برنامج كوميدي خفيف من برامج الكاميرا الخفية التي عرضت لسنوات في شهر رمضان وحققت نجاحاً لافتاً، وكان الجمهور العربي ينتظرها بشغف عقب مدفع الإفطار، ورغم تفوق الفنان إبراهيم نصر في تجسيد العديد من الشخصيات التي قدمها سواء في الأفلام أو المسرحيات أو المسلسلات، إلا أن شخصية «زكية زكريا» السيدة البدينة التي ترتدي الملابس الملونة وتضع مساحيق تجميل بكثافة، وتلقي بباروكة شعرها في نهاية الحلقة، منحته شهرته الواسعة، كما أحدثت نقلة نوعية في برامج الكاميرا الخفية، وكانت تحظى بأعلى نسبة مشاهدة، ولا تزال شخصياتها وقفشاتها رغم توقفها قبل سنوات، محفورة في أذهان الجمهور، ومنها: «نجاتي»، و«تقاوي»، و«بخ»، و«حضرتك مرتبط»، و«يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد»، و«كشكشها ما تعرضهاش». ونتيجة نجاح الشخصية قدمها نصر في مسرحيتين، هما: «زكية زكريا والعصابة المفترية»، و«زكية زكريا تتحدى شارون»، إلى جانب فيلم «زكية زكريا في البرلمان».

وعن ذكرياته مع البرنامج، وقال إبراهيم نصر «كان البرنامج مجرد فكرة عابرة في عقلي استطعت أن أصنع منها 12 عاماً من الإبداع، وبدأت القصة حين ركزت مع برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم في الدول العربية، ووجدت أنهم يركزون على الضحك القائم على الفعل ورد الفعل، مثل شخص يمد يده ليأخذ فاكهة من قفص، فيجد يداً تخرج لتمسك بيده، ووجدت أن طريقة الضحك هذه لا تناسبنا، وقررت تقديم كاميرا خفية تعتمد على الموقف»، مشيراً إلى أن برنامج «انسى الدنيا» الذي تم عرضه في أوائل التسعينيات حمل نقطة البداية التي خرجت بها الفكرة إلى النور، حيث تعاقد مع إدارة التليفزيون المصري على تقديم برنامج كوميدي مختلف لمدة 10 دقائق يومياً على مدار شهر رمضان، وحدث أن تحمست رئيسة التليفزيون سهير الأتربي للفكرة بمجرد عرضها عليها، وقررت أن يحصل على كاميرا وينزل إلى الشارع ليقدم ما يريده، وأنه جلس مع المؤلف شامخ الشندويلي والمخرج رائد لبيب لعمل مجموعة أفكار وصوروها كلها في الشارع، وفوجئوا بنجاح البرنامج نجاحاً كبيراً، لدرجة أن التلفزيون تعاقد في نهاية البرنامج على 46 إعلاناً رغم أنهم بدأوا في أول رمضان من دون إعلان واحد. وكشف عن أن الانطلاقة الحقيقية للبرنامج كانت بالتعاقد مع المنتج طارق نور، لتقديم برنامج «الكاميرا الخفية» على شاشة التلفزيون المصري، وقدم خلاله مواقف عديدة على مدار 5 سنوات، التقى فيها بمواطنين عاديين في الشارع ليفاجئهم بمقالب كوميدية طريفة، وأنه بعدما قدم كل أدوار الرجال، فكر في تجسيد شخصية سيدة ليستمر البرنامج، وأنه قرر تقديم مزيج من مجموعة سيدات شاهدهم بالفعل، وخرجت شخصية «زكية زكريا». وأكد نصر أنه لم يكن أحد غيره يتدخل في تفاصيل الشخصية، وأنه وفريق العمل صوروا 90 حلقة دفعة واحدة لعدم تعرف الجمهور على الشخصية، وأنه تعرض خلالها للضرب في بعض الحلقات.