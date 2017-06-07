نصائح رمضانية للحفاظ على الصحة وتجنب زيادة الوزن

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يمتنع الصائم عن الطعام والشراب من أذان الفجر ولغاية أذان المغرب، خلال الشهر الكريم، لذا فإنه من المهم الحصول على التغذية المناسبة خلال الفترة الممتدة من الإفطار حتى السحور استعداداً للصوم في اليوم التالي. ولابد من اتباع نظام غذائي صحي لتجنب زيادة الوزن والتمكن من الحصول على احتياجات الجسم من الطاقة والفيتامينات والمعادن، وفي هذا الإطار تقدم أسماء الفارس، استشارية تغذية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بعض النصائح البسيطة المفيدة للحفاظ على جسم صحي خلال شهر الصيام.

تجنب الجفاف

توضح أسماء الفارس أن كمية السوائل التي يحتاجها الشخص تعتمد على العمر والجنس والمناخ ومستوى النشاط، بحيث يحتاج البالغون بين 2 و 3 ليترات من الماء يومياً، مع الحرص على شرب الكثير من السوائل قبل بداية ساعات الصوم، ويتضمن الماء أو الشاي أو الحليب أو العصائر غير المحلاة التي توفر بدائل لذيذة ذات سعرات حرارية قليلة، إلى جانب المشروبات، كما يمكن تجنب الجفاف عن طريق تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ أو الخيار أو الكرفس، وتنصح بالتقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافايين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية خلال الإفطار لأنها مدرّة للبول، مؤكدة على أهمية تناول الشوربة أو اليخنة.

نسبة الماء بالجسم