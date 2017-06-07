عمرو بن العاص.. الداهية «أرطبون العرب»

سلوى محمد (القاهرة)
عمرو بن العاص بن وائل السهمي، ولد بقريش في عام 592م، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسلم في العام الثامن للهجرة: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»، تميز بدهاء وذكاء وعقلية قيادية، فلقب «بداهية العرب»، والده العاص بن وائل أحد سادة العرب في الجاهلية.
قبل إسلامه ذهب عمرو إلى النجاشي ملك الحبشة ليرد المسلمين الذين فروا إليه بدينهم من بطش المشركين، وكان النجاشي صديقاً له، ولم تنجح خطته، فخرج من عنده وانطلق إلى المدينة وبايع النبي وأسلم وحرص على ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
|
|
في خلافة عمر بن الخطاب راود عمرو بن العاص حلم فتح مصر متذكراً حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها: «ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيراً، فإن لهم ذمة ورحما»، فعرض الأمر على الخليفة عمر وبعد تردد وافق، فقام ابن العاص بإعداد الجيش للتوجه لفتح مصر، فاستشار عمر الصحابة فرأوا ألا يدخل المسلمون في حرب قاسية، فبعث برسالة إلى عمرو بعد أن علم بتحركه جاء فيها: «إذا بلغتك رسالتي قبل دخولك مصر فارجع، وإلا فسر على بركة الله»، وحين وصلت الرسالة، سأل عمرو رجاله: أنحن في مصر الآن أم في فلسطين؟، فأخبروه: نحن في مصر، فقال: إذن نسير في سبيلنا كما يأمر أمير المؤمنين»، فدخل بجيشه إلى مدينة «الفرما»، ثم فتح بلبيس وهزم قائد الروم «ارطبون»، وواصل فتوحاته وحاصر حصن بابليون لمدة سبعة أشهر، بعدها وصل الإسكندرية وحاصرها، وبذلك فتح مصر، وحكمها ثلاث سنوات شهدت رخاء وازدهاراً وعدلاً وحرية، وقام بتخطيط مدينة الفسطاط، وأنشأ بها مسجداً سمي باسمه وقائماً إلى الآن، وقال عنه عمر بن الخطاب: «لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب».
توفي بمصر عام 43 هـ، وكانت آخر كلماته: «اللهم أمرتنا فعصينا.. ونهيتنا فما انتهينا.. ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين».