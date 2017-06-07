السموأل المغربي.. نابغة الطب والجبر

أحمد مراد (القاهرة)

ولد يهودياً، واعتنق الإسلام بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان من العلماء الموسوعيين واسعي الاطلاع، حيث نبغ في علوم الجبر والطب والهندسة والتاريخ.

هو صموئيل بن يهوذا بن آبون، المولود في المغرب خلال العقد الثاني من القرن السادس الهجري، وكان أبوه أحد أحبار اليهود الكبار، وقد كان أعلم أهل زمانه بعلوم التوراة، كما كانت أمه متبحرة في علوم التوراة والعبرية، وحرص الأبوان على تعليم ابنهما علوم التوراة والعبرية، وأفرغا فيه خلاصة علمهما إلى الحد الذي أكمل فيه العلم باللغة العبرية وبعلوم التوراة عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وبعدها انتقل السموأل إلى تلقي باقي العلوم، فتعلم الحساب الهندي والجداول الفلكية، وأحكم هذين العلمين في أقل من سنة، ثم تعلم الحساب الديواني، وعلم المساحة، والجبر، والمقابلة، والهندسة، وبدأ تعلم الطب على يد الشيخ أبي الحسن الدسكري، ونبغ فيه حتى عمل في قصور أمراء أذربيجان.

وعن إنجازاته في علم الطب، يقول السموأل: وفي خلال ذلك ليس لي مكسب إلا بصناعة الطب، وكان لي منها أوفر حظ، إذ أعطاني الله من التأييد فيها ما عرفت به كل مرض يقبل العلاج من الأمراض التي لا علاج لها، فما عالجت مريضاً إلا وعوفي، وما كرهت علاج مريض إلا وعجز عن علاجه سائر الأطباء.

وبعد مطالعة العديد من الكتب بالعراق والشام وأذربيجان، بدأ في استخراج علوم كثيرة، واختراع أدوية منها ما سماه «المخلص»، وكان ذا قوة نافذة، وكان يعالج أمراضاً كثيرة، وغير ذلك من الأدوية التي ركبها وكان فيها منافع وشفاء للناس.