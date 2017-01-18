«ماراثون دبي» يكشف عن مفاجآته اليوم

وليد فاروق (دبي)

تعقد اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي 2017 مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بفندق ميدان، للإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينطلق يوم الجمعة المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 30 ألف متسابق في سباقاته الثلاثة، الرئيسي ومسافته 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، وسباق العائلات والأطفال.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر الصحفي اليوم كوكبة من ألمع عدَّائي العالم المشاركين في الماراثون من الجنسين، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل الحدث والمدعوين والرعاة وغيرها من الأمور التنظيمية، وكذلك الإعلان عن المكافأة المرصودة وقدرها 250 ألف دولار لأي عداء يستطيع كسر الرقم القياسي العالمي في الماراثون.

ومن المقرر أن تخوض نجمة منتخبنا الوطني العدَّاءة علياء محمد سعيد منافسة شرسة في هذه النسخة الجديدة من الماراثون، حيث ستكون على موعد مع رحلة الدفاع عن اللقب أمام عدد من العداءات الإثيوبيات والكينيّات المشاركات في سباق 10 كيلومترات، وذلك بعد غياب استمر قرابة 4 أشهر للإصابة.

يُذكر أن علياء محمد سعيد كان قد سبق لها الفوز بنسختين سابقتين ولديها من التوقيتات في سباقات المضمار 31.10 دقيقة وفي الطرق المفتوحة 31.40 دقيقة.