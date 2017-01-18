«مؤتمر الرياضة» يحارب الجريمة بـ 5 محاور للسعادة

علي معالي (دبي)

شهد اليوم الأول لمؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة في دورته السادسة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والذي عقد في مركز ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي 5 محاور أساسية، تحدث خلالها الباحثون في نواحٍ شتى، وكان المؤتمر قد افتتح بحضور الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لإسعاد المجتمع والتجهيزات، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم.

وبدأ المؤتمر بمسرحية مونودراما بعنوان «الغزال» في افتتاح الحفل، حيث عرضت في 7 دقائق قصة المنشطات ومآسي الإدمان والمنشطات ومحاولة تجنبها من خلال ممارسة الرياضة، واعتبار الرياضة مصدر إسعاد المجتمع، وهي من إعداد د. جاسم خليل ميرزا المنسق العام للمؤتمر.

بعدها ألقى اللواء عبدالرحمن رفيع كلمة رحب خلالها نيابة عن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بالضيوف في المؤتمر الذي يحمل هذا العام شعار «الرياضة تسعد المجتمع»، وهو شعار يتوافق مع نهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه جميع مؤسسات الدولة إلى نشر ثقافة السعادة وجعلها نهجاً للارتقاء بخدماتها المقدمة إلى أفراد المجتمع، من هنا حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على جعل الرياضة أسلوباً لمكافحة الجريمة وحماية الأبناء من الانحراف والوقوع في براثن السلوك المضاد للمجتمع.

وتابع «نشيد بدعم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية والاتحادات والأندية التي ساندت القيادة العامة لشرطة دبي، وكذلك الشركات الراعية التي ساهمت في دعم المؤتمر».