الأهلي يعزز صدارة «دوري السلة» بالفوز على الشارقة

علي معالي (دبي)

عزز فريق الأهلي لكرة السلة صدارته لدوري الرجال بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة، بالفوز على الشارقة 104/‏‏ 79 في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الشارقة، وحضرها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، في مباراة جاءت مثيرة للغاية بين الفريقين، ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط والشارقة إلى 6 نقاط.

لم يجد الأهلي صعوبة في تخطي حاجز المائة نقطة، وحسم نتيجة مباراته أمام الشارقة، بعد أن نجح الفرسان في بسط هيمنتهم على مجريات اللقاء، ونيل الأفضلية في مراحله الأربع بواقع 25-21 و34-21 و20-18 و25-19، في مباراة تألق فيها دولي الأهلي، خليفة خليل بإحرازه 25 نقطة، وقيس عمر بتسجيل 21 نقطة.

أدار المباراة طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب وعامر سيجري وسالم الزعابي، وراقبها الدولي داوود التميمي.

وفي مباراة ثانية، حقق فريق الشباب الفوز على الوصل في ظل غياب المحترف الأميركي جيمس بيرون من صفوف الفهود، في مباراة متقاربة المستوى لم يحسمها الجوارح حتى دقائقها الأخيرة، انتهت بنتيجة 89-71.

وأنهى الشباب الفترة الأولى لمصلحته 26-15، إلا أن الوصل سرعان ما تمكن رغم النقص العددي لأربعة لاعبين في تشكيلته الأساسية، من تقليص الفارق إلى 3 نقاط مع نهاية الشوط الأول، بنيل الفهود الأفضلية في الفترة الثانية بنتيجة 25-19، وليحافظ الفريقان على الفارق ذاته خلال الفترة الثالثة التي انتهت بالتعادل 22-22، قبل أن يعاود الشباب سيطرته على مجريات اللعب وحسم نتيجة المباراة في الفترة الرابعة 22-9، ورغم النقص الكبير والواضح في صفوف الوصل، لكنهم بالفعل قدموا مباراة كبيرة بمجموعة من اللاعبين الشبان تحت قيادة المدرب السوري عماد عثمان.

ويدين الشباب في انتصاره هذا لتألق المحترف الأميركي تايلور جيمس بتسجيله 30 نقطة، فيما تألق للوصل نجمه الشاب سعيد جمال برصيد 17 نقطة، وأدار هذه المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل الدولي حسن حاجي والدولي هيثم قوجه وزيد ضياء، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي مباراة ثالثة، فاز فريق النصر على بني ياس بفارق سلة واحدة (78/‏‏ 76) في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي النصر، حيث سيطر النصر على الفترات الثلاث الأولى بواقع 19-18 و18-13 و17-16، فيما فشل بني ياس في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية في الفترة الرابعة 29-24، وأدار المباراة الدولي يعقوب غابش والدولي أكرم الشعبوني وحمدي غميثو، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

وبهذه النتائج، حافظ الأهلي على صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن مطارده فريق نادي الشباب الذي يتبقى له مباراة، فيما تقاسم الوصل والشارقة والنصر المركز الثالث بـ 6 نقاط، وتراجع بني ياس إلى المركز السادس برصيد خمس نقاط، والشعب الحاصل على راحة في هذه الجولة في المركز السابع.