رضا سليم (دبي)

يبدأ منتخب سيدات اليد الإعداد لدورة رياضة المرأة الخليجية الخامسة، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 17 من مارس المقبل، حيث تجمع الفريق استعداداً لخوض تدريباته والدخول في معسكر التجهيز للبطولة. وسبق المران الأول للفريق اجتماع عقده محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، مع لاعبات المنتخب والجهاز الفني مساء أمس الأول، وحضره محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، وأنيسة عمر الشدادي رئيسة اللجنة النسائية، والدكتور سيد سليمان السكرتير الفني للاتحاد، ووسام الشنوفي، مدربة المنتخب.

ورحب رئيس الاتحاد باللاعبات والجهاز الفني، مؤكداً أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الدورة إلى وضع اللعبة في المقدمة وجعلها في المرتبة الثانية في ترتيب الألعاب الجماعية بعد كرة القدم، والمنتخب النسائي جزء من اللعبة ونسعى أيضاً لوصوله إلى أعلى المراتب وهو ما يجعلنا نتطلع أن يحقق المنتخب مراكز متقدمة في البطولة التي يشارك فيها.

وأضاف «الاتحاد سيعمل على حل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المنتخب في المرحلة المقبلة، خصوصاً مشكلة التفرغ الرياضي، بالنسبة إلى اللاعبات من خلال التوصل مع جهة عمله».

وقالت أنيسة الشدادى «المنتخب خلال الدورة الماضية نجح في تقديم صورة جيدة عن كرة اليد النسائية، ونتمنى أن نكمل المسيرة بدعم من المجلس الحالي الذي يوفر لنا كل الظروف من أجل مواصلة ما حققناه مع أول بطولة نشارك فيها، وهي دورة رياضة المرأة الخليجية التي ستقام في الدوحة في مارس المقبل».