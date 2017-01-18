  • الأربعاء 20 ربيع الآخر 1438هـ - 18 يناير 2017م

18 لاعباً في مران منتخب الرجال

«سيدات اليد» يبدأ الإعداد لـ«رياضة المرأة الخليجية»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

رضا سليم (دبي)

يبدأ منتخب سيدات اليد الإعداد لدورة رياضة المرأة الخليجية الخامسة، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 17 من مارس المقبل، حيث تجمع الفريق استعداداً لخوض تدريباته والدخول في معسكر التجهيز للبطولة. وسبق المران الأول للفريق اجتماع عقده محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، مع لاعبات المنتخب والجهاز الفني مساء أمس الأول، وحضره محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، وأنيسة عمر الشدادي رئيسة اللجنة النسائية، والدكتور سيد سليمان السكرتير الفني للاتحاد، ووسام الشنوفي، مدربة المنتخب.

ورحب رئيس الاتحاد باللاعبات والجهاز الفني، مؤكداً أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الدورة إلى وضع اللعبة في المقدمة وجعلها في المرتبة الثانية في ترتيب الألعاب الجماعية بعد كرة القدم، والمنتخب النسائي جزء من اللعبة ونسعى أيضاً لوصوله إلى أعلى المراتب وهو ما يجعلنا نتطلع أن يحقق المنتخب مراكز متقدمة في البطولة التي يشارك فيها.

وأضاف «الاتحاد سيعمل على حل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المنتخب في المرحلة المقبلة، خصوصاً مشكلة التفرغ الرياضي، بالنسبة إلى اللاعبات من خلال التوصل مع جهة عمله».

وقالت أنيسة الشدادى «المنتخب خلال الدورة الماضية نجح في تقديم صورة جيدة عن كرة اليد النسائية، ونتمنى أن نكمل المسيرة بدعم من المجلس الحالي الذي يوفر لنا كل الظروف من أجل مواصلة ما حققناه مع أول بطولة نشارك فيها، وهي دورة رياضة المرأة الخليجية التي ستقام في الدوحة في مارس المقبل».

وأشارت إلى أن الاتحاد لديه ميزانية محدودة والهيئة العامة للشباب والرياضة تخصص دعم معين للمنتخب، ولكننا نعتمد في المشاركة في هذه الدورات على دعم اللجنة الأولمبية الوطنية، خصوصاً أن ميزانية الاتحاد لا تتحمل في ظل وجود منتخب للرجال ومراحل سنية وأشياء كثيرة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا