«أكاديميات الطائرة» الخطوة الأولى على طريق النجاح

أسامة أحمد (دبي)
طالب عدد من إداريي أندية الطائرة بتخصيص أكاديميات في الأندية خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وتقدير المسؤولية، من أجل إفراز المواهب التي أصبحت عملة نادرة في الصالات، حتى تحلق الطائرة الإماراتية دون عقبات، خصوصاً أنه لا توجد أي أكاديميات للعبة في الأندية.
وتمنى القائمون على أمر اللعبة بالأندية أن تكون البداية بأكاديمية واحدة في كل نادٍ للألعاب الأخرى، من ضمنها الطائرة، مقدرين ظروف بعض الأندية وإمكاناتها بعد أن قضت كرة القدم على «الأخضر» و«اليابس».
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وقال «تخصيص الأكاديميات في الأندية، يعتبر عامل جذب للاعبي الألعاب الأخرى، ومن ضمنها الطائرة، حتى يتم تكوين قاعدة صلبة من اللاعبين من منطلق أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح».
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