  • الأربعاء 20 ربيع الآخر 1438هـ - 18 يناير 2017م

الإداريون يطالبون الأندية بتوسيع القاعدة لاكتشاف المواهب

«أكاديميات الطائرة» الخطوة الأولى على طريق النجاح

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

أسامة أحمد (دبي)

طالب عدد من إداريي أندية الطائرة بتخصيص أكاديميات في الأندية خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وتقدير المسؤولية، من أجل إفراز المواهب التي أصبحت عملة نادرة في الصالات، حتى تحلق الطائرة الإماراتية دون عقبات، خصوصاً أنه لا توجد أي أكاديميات للعبة في الأندية.

وتمنى القائمون على أمر اللعبة بالأندية أن تكون البداية بأكاديمية واحدة في كل نادٍ للألعاب الأخرى، من ضمنها الطائرة، مقدرين ظروف بعض الأندية وإمكاناتها بعد أن قضت كرة القدم على «الأخضر» و«اليابس».

وأوضح عبدالله زويد مدير الفريق الأول بنادي العين، أن المرحلة الجديدة تتطلب وجود أكاديميات من أجل اكتشاف المواهب بعد أن كثرت وسائل الترفية بالنسبة لللاعبين مقارنة بالسنوات الماضية، والاهتمام الكبير بكرة القدم بسبب المبالغ الكبيرة التي تُدفع لهم، ما جعل الجميع يتجه إلى اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وقال «تخصيص الأكاديميات في الأندية، يعتبر عامل جذب للاعبي الألعاب الأخرى، ومن ضمنها الطائرة، حتى يتم تكوين قاعدة صلبة من اللاعبين من منطلق أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح».

وأضاف «تأسيس الأكاديميات يجب أن يبدأ بانتقاء اللاعبين والمواهب من المدارس، والعودة إلى دوري المدارس الذي يقدم اللاعبين إلى الأندية، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب زيارات ميدانية لمدربي المراحل السنية للمدارس من أجل انتقاء المواهب التي تمثل نواة للمنتخب الأول». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا