«أكاديميات الطائرة» الخطوة الأولى على طريق النجاح

أسامة أحمد (دبي)

طالب عدد من إداريي أندية الطائرة بتخصيص أكاديميات في الأندية خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وتقدير المسؤولية، من أجل إفراز المواهب التي أصبحت عملة نادرة في الصالات، حتى تحلق الطائرة الإماراتية دون عقبات، خصوصاً أنه لا توجد أي أكاديميات للعبة في الأندية.

وتمنى القائمون على أمر اللعبة بالأندية أن تكون البداية بأكاديمية واحدة في كل نادٍ للألعاب الأخرى، من ضمنها الطائرة، مقدرين ظروف بعض الأندية وإمكاناتها بعد أن قضت كرة القدم على «الأخضر» و«اليابس».

وأوضح عبدالله زويد مدير الفريق الأول بنادي العين، أن المرحلة الجديدة تتطلب وجود أكاديميات من أجل اكتشاف المواهب بعد أن كثرت وسائل الترفية بالنسبة لللاعبين مقارنة بالسنوات الماضية، والاهتمام الكبير بكرة القدم بسبب المبالغ الكبيرة التي تُدفع لهم، ما جعل الجميع يتجه إلى اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وقال «تخصيص الأكاديميات في الأندية، يعتبر عامل جذب للاعبي الألعاب الأخرى، ومن ضمنها الطائرة، حتى يتم تكوين قاعدة صلبة من اللاعبين من منطلق أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح».