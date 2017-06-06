الهلع يجتاح متاجر التجزئة في الأسواق القطرية

أبوظبي (الاتحاد)

هرع العديد من المواطنين والمقيمين في قطر إلى المتاجر، أمس، لتخزين المواد الغذائية، بعد الاستيقاظ على خبر إغلاق السعودية لحدودها البرية مع قطر، حيث كان يتم استيراد قدر كبير من المنتجات الغذائية عبرها، وفقاً لموقع «أخبار الدوحة».

ونشرت «سكاي نيوز عربية» صوراً للمستهلكين في العديد من متاجر التجزئة وحتى محلات البقالة الشعبية، بينما يملؤون عربات تسوقهم عن آخرها، بزجاجات حليب وماء وأكياس من الأرز، والبيض، وغيرها.

وقال أحد المقيمين «لم أر أي شيء من هذا القبيل أبداً، الناس يجرون عربات كاملة من الطعام والماء».

وانتشرت صور الأرفف الفارغة في متاجر التجزئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفادت التقارير بأن السكان أفرغوا المتاجر من الدجاج، وغيرها من اللحوم الطازجة والمجمدة في بعض المحلات التجارية. ولم ينحصر التكدس على متاجر التجزئة الكبرى، بل شهدت المتاجر الصغيرة ازدحاماً كبيراً من جانب المستهلكين.