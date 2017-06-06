«القطرية» تواجه أياماً صعبة..

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

وصف خبراء ومحللون في قطاع الطيران الإجراءات التي إتخذتها دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وليبيا واليمن وموريشيوس والمالديف بمقاطعة قطر بالإجراءات الحاسمة إزاء السياسات التي تنتهجها قطر لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، متوقعين أن تواجه صناعة الطيران القطرية والخطوط الجوية القطرية أياماً صعبة.

وأعلنت شركات الطيران الإماراتية تعليق رحلاتها من وإلى قطر اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وذلك امتثالاً للقرارات التي اتخذتها الإمارات أمس بشأن العلاقات مع قطر، والتي تتضمن إغلاق كل المنافذ الجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

فقد أكدت شركات «طيران الإمارات»، «وفلاي دبي»، و«العربية للطيران»، أن جميع رحلاتها المتجهة إلى قطر سيتم تعليقها بعد مغادرة آخر رحلات لها على الأراضي القطرية اليوم، وذلك لحين إشعار آخر، فيما أعلنت «الاتحاد للطيران» توقف رحلاتها مساء أمس.

وأكدت الاتحاد للطيران أنه يجري في الوقت الحالي توفير خيارات بديلة للمسافرين ممن لديهم حجوزات على متن رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى ومن الدوحة، بما في ذلك إعادة قيمة التذكرة بالكامل فيما يخص التذاكر غير المستخدمة، وإعادة الحجز مجاناً إلى أقرب وجهة بديلة على شبكة الاتحاد للطيران.