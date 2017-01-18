قرية «دبي للرجل الحديدي» على «شاطئ أم سقيم»

دبي (الاتحاد)

أكملت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة دبي للرجل الحديدي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحضيراتها لانطلاقة النسخة الثانية 27 يناير الجاري، بمشاركة 2300 رياضي ورياضية، يتنافسون على مسافة تبلغ 113 كلم في ثلاث مسابقات هي السباحة والدرّاجات الهوائية والجري.

وسيتم تشييد قرية البطولة على شاطئ جميرا في المنطقة المقابلة لحديقة أم سقيم، وهو ذات الموقع الذي تم تشييد موقع قرية النسخة الأولى فيه، وتضم القرية منطقة كبار الضيوف ومنصة الجمهور وغرف الرعاية الطبية والخدمات وأماكن بيع التجهيزات الرياضية، وتضم نقطة النهاية ومنطقة تتويج الفائزين.

وبحسب الجدول الزمني المعلن يبدأ العد التنازلي للفعالية يوم الأربعاء المقبل، حيث يستمر التسجيل بفندق شاطئ جميرا من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء، فيما يبدأ حفل الافتتاح في السادسة والنصف، وتقدم اللجنة المنظمة شرحاً تعريفياً للمشاركين من الثامنة حتى التاسعة مساء يتم خلاله شرح المناطق التي ستتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون، إضافة إلى القواعد والقوانين الخاصة بالبطولة.

وستكشف اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة وأبطال العالم المشاركين في مؤتمر صحفي كبير يعقد في الرابعة من عصر يوم الأربعاء المقبل، بفندق شاطئ جميرا بحضور المسؤولين وأبطال العالم المشاركين.