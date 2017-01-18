قرية «دبي للرجل الحديدي» على «شاطئ أم سقيم»

دبي (الاتحاد)
أكملت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة دبي للرجل الحديدي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحضيراتها لانطلاقة النسخة الثانية 27 يناير الجاري، بمشاركة 2300 رياضي ورياضية، يتنافسون على مسافة تبلغ 113 كلم في ثلاث مسابقات هي السباحة والدرّاجات الهوائية والجري.
وسيتم تشييد قرية البطولة على شاطئ جميرا في المنطقة المقابلة لحديقة أم سقيم، وهو ذات الموقع الذي تم تشييد موقع قرية النسخة الأولى فيه، وتضم القرية منطقة كبار الضيوف ومنصة الجمهور وغرف الرعاية الطبية والخدمات وأماكن بيع التجهيزات الرياضية، وتضم نقطة النهاية ومنطقة تتويج الفائزين.
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وستكشف اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة وأبطال العالم المشاركين في مؤتمر صحفي كبير يعقد في الرابعة من عصر يوم الأربعاء المقبل، بفندق شاطئ جميرا بحضور المسؤولين وأبطال العالم المشاركين.
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