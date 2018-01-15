محمد بن زايد: رسائل الإمارات الإيجابية تؤكد ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي في مواجهة التحديات

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر البحر، معالي ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 الذي يزور البلاد حالياً لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي يعقد في أبوظبي، يرافقه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ورحب سموه بالمسؤول الأممي، وتبادل معه الحديث معه حول نشاطات الجمعية العامة، وسبل تعزيز دورها في القضايا التي تهم النمو الاقتصادي العالمي والطاقة والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والسلام في مناطق العالم كافة.

وعبر صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن دعمه للجمعية العامة، مؤكداً أن الاستقرار العالمي يعتمد على أسس القانون الدولي، والعمل الجماعي بين المجتمع الدولي لترسيخ الاستقرار والتنمية، مشيراً سموه إلى أن هناك مسؤولية جماعية على الدول القادرة لدعم الجهود المشتركة تجاه الدول الأقل قدرة. وفي سياق حديثه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات - ومن خلال سياستها ونموذجها في المنطقة - ترسل رسائل إيجابية حول ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي المشترك للتصدي للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار الأسرة الدولية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة الوثيق مع مختلف المنظمات الدولية الهادفة إلى بلورة الأفكار والجهود التي تصب في مصلحة التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب ومساعدتها على تحقيق أهدافها الإنسانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا التي تناولها اجتماع «آيرينا»، فيما يتعلق بالبحث في استراتيجيات تستهدف إيجاد حلول دائمة لقطاع الطاقة المتجددة، وإمكانية استفادة شعوب العالم منها.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.