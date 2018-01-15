محمد بن زايد: رسائل الإمارات الإيجابية تؤكد ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي في مواجهة التحديات

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر البحر، معالي ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 الذي يزور البلاد حالياً لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي يعقد في أبوظبي، يرافقه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ورحب سموه بالمسؤول الأممي، وتبادل معه الحديث معه حول نشاطات الجمعية العامة، وسبل تعزيز دورها في القضايا التي تهم النمو الاقتصادي العالمي والطاقة والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والسلام في مناطق العالم كافة.
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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة الوثيق مع مختلف المنظمات الدولية الهادفة إلى بلورة الأفكار والجهود التي تصب في مصلحة التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب ومساعدتها على تحقيق أهدافها الإنسانية.
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كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر مجلس سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.