منافسات الهواة تدشن «أبوظبي للجولف» اليوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

افتتحت بطولة أبوظبي «اتش أس بي سي»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، رسمياً أمس بنادي أبوظبي للجولف، في نسختها الـ12، وتدشن منافساتها اليوم ببطولة الهواة والمحترفين، قبل انطلاق المنافسات الرسمية غداً، التي يشارك فيها 125 لاعباً، يتقدمهم 10 من المصنفين العالميين، ومن بينهم 3 من الأربعة الأوائل على جدول التنصيف العالمي، يتنافسون في المراكز الأولى ومبلغ 2.7 مليون دولار القيمة الإجمالية للجوائز.

وجاء حفل أمس وسط أجواء طغت عليها موسيقى ريكي «ديجي عالمي»، حيث اقترنت الموسيقا بممارسة التدريبات، في أجواء من الفرح بين اللاعبين وعشاق اللعبة الذين توافدوا على موقع البطولة، التي تشهد تعديلات على الملعب في الحفرتين (7) و(9) تزيد من صعوبة المنافسة وتكسبها إثارة أكبر.

من جهة ثانية، تم تقديم الرعاة في مؤتمر صحفي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الذي رحب بالشركاء من الرعاة، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر الأفضل في المنطقة والشرق الأوسط، وهذا دليل على الدور الذي يلعبه شركاء النجاح في تميز الحدث.

وقال: البطولة فرصة جيدة لمتابعة جمهور هذه الرياضة النجوم العالميين، وأتمنى أن يكون الجميع سعداء بعد أن يستمتعوا بالمنافسات والفعاليات المصاحبة للبطولة التي تدخل نسختها الـ12، وهي في سنة تتطور إلى الأفضل. والبطولة في آخر عامين حققت جائزة أفضل بطولة في الشرق الأوسط، وهي واحدة من 3 بطولات مميزة في الشرق الأوسط وآسيا.