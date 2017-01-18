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125 لاعباً يتنافسون في جوائز البطولة

منافسات الهواة تدشن «أبوظبي للجولف» اليوم
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

افتتحت بطولة أبوظبي «اتش أس بي سي»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، رسمياً أمس بنادي أبوظبي للجولف، في نسختها الـ12، وتدشن منافساتها اليوم ببطولة الهواة والمحترفين، قبل انطلاق المنافسات الرسمية غداً، التي يشارك فيها 125 لاعباً، يتقدمهم 10 من المصنفين العالميين، ومن بينهم 3 من الأربعة الأوائل على جدول التنصيف العالمي، يتنافسون في المراكز الأولى ومبلغ 2.7 مليون دولار القيمة الإجمالية للجوائز.

وجاء حفل أمس وسط أجواء طغت عليها موسيقى ريكي «ديجي عالمي»، حيث اقترنت الموسيقا بممارسة التدريبات، في أجواء من الفرح بين اللاعبين وعشاق اللعبة الذين توافدوا على موقع البطولة، التي تشهد تعديلات على الملعب في الحفرتين (7) و(9) تزيد من صعوبة المنافسة وتكسبها إثارة أكبر.

من جهة ثانية، تم تقديم الرعاة في مؤتمر صحفي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الذي رحب بالشركاء من الرعاة، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر الأفضل في المنطقة والشرق الأوسط، وهذا دليل على الدور الذي يلعبه شركاء النجاح في تميز الحدث.

وقال: البطولة فرصة جيدة لمتابعة جمهور هذه الرياضة النجوم العالميين، وأتمنى أن يكون الجميع سعداء بعد أن يستمتعوا بالمنافسات والفعاليات المصاحبة للبطولة التي تدخل نسختها الـ12، وهي في سنة تتطور إلى الأفضل. والبطولة في آخر عامين حققت جائزة أفضل بطولة في الشرق الأوسط، وهي واحدة من 3 بطولات مميزة في الشرق الأوسط وآسيا.

وعن الأثر الذي تركته البطولة تجاه انتشار اللعبة وهي تدخل نسختها الثانية عشرة، قال العواني: ساهمت البطولة في نشر اللعبة على مستوى الدولة وأبوظبي، وحالياً هناك عدد من اللاعبين من المواطنين والمقيمين الذين سنشاهدهم خلال المنافسات، بجانب أن هناك برنامج «الصقر للصغار» الذي يركز على إعداد جيل جديد من اللاعبين، وهذا المشروع نطمح من خلاله توسيع القاعدة، وأكمل عامه الأول الآن تم التركيز خلالها على التعريف باللعبة، وفي السنوات المقبلة سيتم العمل على زيادة الممارسين للعبة واكتشاف المواهب والعمل على تنمية قدراتها. ... المزيد
     
 

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