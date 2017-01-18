«الإعلام الرياضي».. برامج وأنشطة متعددة في 2017

دبي (الاتحاد)

وجهّت جمعية الإعلام الرياضي الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، على الدعم الكبير الذي يوليه للجمعية ولمسيرة الإعلام الرياضي في الدولة، ما كان له أكبر الأثر في نجاح عملها في الفترة السابقة.

وأعدت الجمعية برنامجاً حافلاً بالأنشطة في عام 2017 التي من شأنها رفد الميدان الإعلامي بوجوه جديدة من العناصر المواطنة الشابة، وذلك للتعاون مع مؤسسات المجتمع كافة مثل المجالس الرياضية والأكاديميات وبيوت الخبرة المعنية بتأهيل وصقل الشباب في مجالي الإعلام والرياضة، وهناك موافقة مبدئية لإقامة ثلاث دورات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بدبي.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الأول للجمعية الذي ترأسه عبدالله إبراهيم بن حسين في مكتبه بمركز وافي الذي جاء بعد صدور قرار تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للجمعية في دورة 2016-2020، حيث تم توجيه الشكر أيضاً للأمانة العامة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئات والمجالس الرياضية، لما حرصوا على تقديمه من دعم ومساندة، وعلى تعاونهم في التنسيق النموذجي المتكامل لنجاح برامج الجمعية السابقة والمستقبلية، ورحب بالأعضاء الجدد في المكتب التنفيذي، متمنياً أن يكونوا دعماً وسنداً للعمل في الفترة المقبلة.

واطلع الاجتماع على التقرير السنوي المتضمن للأداء المالي والإداري والفني الذي قدمه محمد الجوكر الأمين العام، حيث أبدى الأعضاء بعض الملاحظات، وتم اعتماده، وسيتم رفعه للهيئة للاطلاع على ما تم خلال عام 2016.