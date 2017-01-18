74 خيلاً في سباق المليون درهم

محمد حسن (دبي)

يحتفل مضمار جبل علي بمناسبة اليوبيل الفضي لانطلاقة سباقاته، ظهر الجمعة المقبل، عبر حفل سباقه السابع «زعبيل» للموسم 2016 -2017، بمشاركة 74 خيلاً تتنافس في أشواط السباق الستة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و5 آلاف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسباقات المضمار العائلي ظهر أمس في المبني الرئيس للمضمار، بحضور ميرزا الصايغ، المدير العام لمكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وسارة الهاشمي من جامعة أبوظبي، وصادق الملا من جامعة زايد، والبروفيسور عبدالله الشامسي من الجامعة البريطانية.

وأكدت إدارة المضمار اكتمال استعدادات لجانها التنظيمية والهندسية والفنية والإدارية لجميع المرافق الخدمية داخل المضمار لاستقبال الجمهور وإخراج السباق بالصورة التي تليق بسمعة المضمار.

ورحب المهندس شريف الحلواني بالحضور، وتقدم بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار، بمناسبة اليوبيل الفضي للمضمار، ورعاية سموه المتواصلة للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه أشواط الحفل كلها، والتي تشتمل على إحدى البطولات الثلاث الرئيسة لمضمار جبل علي وهي سباق الميل «جروب3» والذي خصص لجوائزه ولجوائز الترشيحات 65 ألف درهم، ورصدت إدارة المضمار جوائز نقدية لمسابقة الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 65,500 درهم، منها 40 ألفاً للجائزة المالية الكبرى، 25.000 درهم جوائز لترشيحات الأشواط بمقدار 4000 درهم لكل شوط، ماعدا الشوط الرئيس الذي رصدت له جائزة بقيمة 5 آلاف درهم للترشيحات.

أكثر من مليون درهم هي جوائز السباقات رصدت من قبل إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للأشواط الستة لسباق زعبيل بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون و5 آلاف درهم، أبرزها الشوط الثالث جبل علي مايل «سباق شادويل» البالغ إجمالي جوائزه المالية 575 ألف درهم، ويبلغ إجمالي جوائز الشوط الأول «سباق ديرينزتاون» 95 ألف درهم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الشوط الثاني «سباق جامعة أبوظبي» 75 ألف درهم، أما الشوط الرابع «سباق جامعة زايد»، فتبلغ قيمة جوائزه 65 ألف درهم، وتبلغ قيمة جوائز الشوط الخامس «سباق الجامعة البريطانية» 85 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة جوائز الشوط السادس والأخير «سباق شادويل فارم» 110 آلاف درهم.