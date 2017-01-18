أبوظبي (الاتحاد)

خطفت المهرتان «ع ج نوراي» لمربط عجمان، و«رويال انفيكتا» لمربط بسام الصقران، الأضواء والإعجاب خلال فعاليات اليوم الأول لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي انطلقت مساء أمس الأول، ونالت المهرتان أعلى النقاط خلال افتتاح البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، ويستضيفها ميدان نادي أبوظبي للفروسية.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وتشتمل على 42 فئة، ووفقاً للنظام الذي تتبعته الجمعية سيتم توزيع الجوائز على أفضل 10 خيول لكل فئة، الأمر الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الملاك لنيل جوائز خلال البطولة.

وفازت المهرة «ماسة الهواجر» بالمركز الأول في القسم «أ» من الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة والذي تم تقسيمه إلى 7 أقسام.

وأحرزت «دي فداء» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ب» ونالت 91.00 نقطة، أما القسم «ج» فقد كان من نصيب «غدير الهبوب» لأحمد سعيد محمد الهاملي وحصلت على 90.63 نقطة، وأحرزت «مروة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الأول في القسم «د» ونالت 91.35 نقطة.