عنود المري.. رحلة للعالمية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
تعد العنود صالح المري «22 عاماً» لاعبة فريق الوحدة للجو جيتسو، من المواهب الصاعدة بسرعة كبيرة في هذه الرياضة، رغم قصر مشوارها في اللعبة الذي بدأ قبل 18 شهراً حصدت خلالها 7 ميداليات، آخرها وأهمها ذهبية كأس رئيس الدولة التي أقيمت الشهر الماضي، وبرونزية أبوظبي جراند سلام التي اختتمت السبت الماضي، لتخطو بثبات نحو النجومية وتؤكد أنها مشروع لاعبة مميزة، ينتظر أن تحقق الكثير من النجاحات في المستقبل، خاصة أنها تواظب على التدريبات وتمتلك قدرات جيدة تجعلها قادرة على الذهاب بعيداً في الجو جيتسو.
وبجانب تفوقها في اللعبة، فإنها متفوقة في دراستها، حيث شارفت على التخرج في الجامعة متخصصة في الفنون الجميلة، لكنها في الوقت نفسه تتدرب بشكل يومي مع عنابي الجو جيتسو في صالة خاصة وفرها نادي الوحدة بأحد مدارس العاصمة أبوظبي.
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وتابعت المري: الجو جيتسو أصبحت لعبة جاذبة للفتاة الإماراتية وعدد الممارسات لها يزداد يومياً، ونشكر نادي الوحدة على توفيره أجواء جيدة لممارسة التدريبات التي نجريها تحت إشراف مدربين مميزين ساعدوا كثيراً في تطور.
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وأكدت أن طموحاتها كبيرة وتتطلع لإنجازات في اللعبة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما نجحت في تحقيق ميدالية برونزية بمشاركتها الدولية الأولى في بطولة جراند سلام أبوظبي التي أقيمت مؤخراً، والتي شاركت فيها اللاعبة بحثاً عن ميدالية تؤكد بها تطور مستواها، وأنها تمضي في الطريق الصحيح، ونجحت في تحقيق مسعاها.
وشددت على أن الوصول إلى العالمية من أهم أهدافها في الفترة المقبلة، خاصة أن جميع مقومات النجاح متوفرة من النادي، بجانب الدعم الكبير الذي أجده من أسرتي التي تدعمني باستمرار، بالتشجيع والرعاية والاهتمام، لذلك فسقف طموحاتي في هذه الرياضة بلا حدود.