عنود المري.. رحلة للعالمية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعد العنود صالح المري «22 عاماً» لاعبة فريق الوحدة للجو جيتسو، من المواهب الصاعدة بسرعة كبيرة في هذه الرياضة، رغم قصر مشوارها في اللعبة الذي بدأ قبل 18 شهراً حصدت خلالها 7 ميداليات، آخرها وأهمها ذهبية كأس رئيس الدولة التي أقيمت الشهر الماضي، وبرونزية أبوظبي جراند سلام التي اختتمت السبت الماضي، لتخطو بثبات نحو النجومية وتؤكد أنها مشروع لاعبة مميزة، ينتظر أن تحقق الكثير من النجاحات في المستقبل، خاصة أنها تواظب على التدريبات وتمتلك قدرات جيدة تجعلها قادرة على الذهاب بعيداً في الجو جيتسو.

وبجانب تفوقها في اللعبة، فإنها متفوقة في دراستها، حيث شارفت على التخرج في الجامعة متخصصة في الفنون الجميلة، لكنها في الوقت نفسه تتدرب بشكل يومي مع عنابي الجو جيتسو في صالة خاصة وفرها نادي الوحدة بأحد مدارس العاصمة أبوظبي.

وتقول عنود إن علاقتها بالرياضة بدأت مبكرة، حيث انطلقت بممارسة هوكي الجليد قبل أن تتحول إلى الألعاب القتالية من خلال ممارستها للتايكواندو ضمن فريق نادي الوحدة، والتي حققت فيها العديد من الميداليات الملونة، ومع انتشار الجو جيتسو وإقبال الفتيات عليه، جمعت بين ممارستها بجانب التايكواندو التي قام نادي الوحدة بإلغائها مؤخراً، لتتحول بشكل نهائي لممارسة الجو جيتسو فقط بتشجيع من أسرتها التي رأت أنها الرياضة الأنسب لها، بجانب أنها أصبحت تحب اللعبة وتبرع فيها.

وتابعت المري: الجو جيتسو أصبحت لعبة جاذبة للفتاة الإماراتية وعدد الممارسات لها يزداد يومياً، ونشكر نادي الوحدة على توفيره أجواء جيدة لممارسة التدريبات التي نجريها تحت إشراف مدربين مميزين ساعدوا كثيراً في تطور.

وأضافت: هذه اللعبة بجانب أنها من ألعاب الدفاع عن النفس، فإن لها تأثيراً كبيراً على حياتي بشكل عام ودراستي على وجه الخصوص، وعندما أمارس التدريبات أو أشارك في البطولات أذهب إلى الجامعة في اليوم الثاني وأنا في حالة ذهنية متقدمة، ودرجة النشاط والاستيعاب تكون عالية جداً، الرياضة بشكل عام والجو جيتسو على وجه الخصوص لها تأثير كبير على حياتنا اليومية، لذلك ارتباطي بها زاد أكثر وأصبحت أكثر حرصاً على التميز فيها.

وأكدت أن طموحاتها كبيرة وتتطلع لإنجازات في اللعبة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما نجحت في تحقيق ميدالية برونزية بمشاركتها الدولية الأولى في بطولة جراند سلام أبوظبي التي أقيمت مؤخراً، والتي شاركت فيها اللاعبة بحثاً عن ميدالية تؤكد بها تطور مستواها، وأنها تمضي في الطريق الصحيح، ونجحت في تحقيق مسعاها.

وشددت على أن الوصول إلى العالمية من أهم أهدافها في الفترة المقبلة، خاصة أن جميع مقومات النجاح متوفرة من النادي، بجانب الدعم الكبير الذي أجده من أسرتي التي تدعمني باستمرار، بالتشجيع والرعاية والاهتمام، لذلك فسقف طموحاتي في هذه الرياضة بلا حدود.