محمد بن زايد: نهج الإمارات يقوم على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعاون والاحترام المتبادل

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البطين الأنبا يوليوس الممثل الخاص للبابا تواضروس والأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على الكنائس القبطية في الخليج.

وقدم الأنبا يوليوس -خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة- تهانيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل خير وتقدم وازدهار.

ورحب سموه بزيارة الأنبا يوليوس وتبادل معه الأحاديث الودية، مؤكداً سموه على النهج الثابت الذي تقوم عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعاون والاحترام المتبادل للآخرين.

ونقل الأنبا يوليوس خلال اللقاء تهاني البابا تواضروس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وشكره الجزيل للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على ما يحظى به المقيمون وبشكل خاص اتباع الكنسية القبطية من احترام وتقدير وحرية في ممارسة شعائرهم الدينية في أجواء من التسامح والتعايش والسلام.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.