صور .. محمد بن راشد: قواتنا المسلحة حصن منيع تتحطم على صلابته أحلام المتربصين

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

واستقبل سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة حيث تبادل سموهم التهاني بشهر رمضان المبارك.

وفي الأثناء استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، استقبل سموه القيادات العسكرية والشرطية والأمنية في الدولة الذين قدموا إلى سموه صادق التهاني والتبريكات لمناسبة شهر رمضان المبارك داعين الله تبارك وتعالى أن يديم على سموه وقيادتنا الرشيدة دوام الصحة والعافية والسعادة وأن يحمي دولتنا وشعبنا من شرور خلقه وطمع الطامعين.