الإمارات تشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

أبوظبي (وام)

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة «106» لمؤتمر العمل الدولي الذي انطلقت أعماله أمس في جنيف، بحضور فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال الممثلين للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

ويترأس معالي صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الذي يناقش تقرير مدير عام المنظمة حول مبادرة المئوية الخضراء التي تم إطلاقها في الدورة «102» لمؤتمر العمل الدولي وارتباطها بالعمل اللائق، إلى جانب مناقشة دراسة استقصائية تتناول تعزيز بيئة العمل لتكون آمنة وصحية، وهجرة العمل والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بموجب إعلان متابعة العدالة الاجتماعية، فضلاً عن مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية. ويستعرض المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى السادس عشر من الشهر الجاري، جهود مكافحة عمل الأطفال، إلى جانب تخصيص مناقشة عامة حول عمل المرأة ضمن ما يعرف بقمة عالم العمل وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل. وشارك وفد الدولة في الاجتماع الخليجي الموسع والاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، بحضور فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال.ويضم فريق الحكومة ضمن وفد الدولة، حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.ويرأس فريق أصحاب العمل ضمن وفد الدولة خليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عن أصحاب العمل، كما يرأس فريق العمال الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق بين الجمعات المهنية.