ألمانيا تستعد لنقل قواتها من «انجرليك» إلى الأردن

أنقرة (وكالات)

فشلت تركيا وألمانيا أمس في التوصل إلى اتفاق حول زيارة مسؤولين سياسيين ألمان إلى قاعدة انجرليك الجوية لتفقد قوات تنشرها برلين في سياق الحملة ضد «داعش» في سوريا، بعدما أصرت أنقرة على منع هذه الزيارات.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمس بعد استقباله نظيره الألماني سيجمار جابريال في أنقرة «حاليا يمكن للألمان زيارة قاعدة حلف شمال الأطلسي في قونية وليس في انجرليك». فرد الوزير الألماني أن برلين ستباشر بالتالي البحث عن قاعدة جديدة «هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل»، مضيفاً للصحفيين بعد اللقاء «أعتقد أنه لا يمكن تسوية هذه المشكلة مع تركيا في الوقت الحاضر».

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون در ليين أمس أن الجيش الألماني مستعد لنقل قواته من قاعدة انجرليك إلى قاعدة الأزرق في الأردن. وقالت الوزيرة المقربة من المستشارة ميركل «من غير المقبول ألا يتمكن نوابنا من زيارة الجنود» في حين ظلت الحكومة التركية على موقفها.

وأضافت الوزيرة أن مجلس الوزراء الألماني سيناقش الأربعاء «ويقرر» بشأن نقل نحو 280 عسكرياً و10 آلاف طن من المعدات موزعة على نحو 200 حاوية في انجرليك.