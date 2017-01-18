«شرطة أبوظبي» تجهز مركزين لنشر الجو جيتسو بالعاصمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

عبّر محمد عبدالعزيز شمل المعمري، رئيس قسم النشاط الرياضي في إدارة الاستراتيجية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعبو ولاعبات فريق القيادة العامة في الجولة الرابعة من «أبوظبي جراند سلام» التي أقيمت الجمعة والسبت الماضيين، مشيراً إلى أن الفريق حصد 4 ميداليات، بواقع ذهبية لهنادي السويدي في منافسات البدلة، وفضية لحمدان البلوشي في منافسات دون البدلة، وبرونزية للاعب نفسه في منافسات البدلة، إضافة إلى برونزية لراشد عبيد الكعبي.

وقال المعمري «قيمة هذه الإنجازات تكمن في أنها المشاركة الدولية الثانية لنا منذ تأسيس أكاديمية الجو جيتسو في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإطلاق أنشطتها في العام الماضي، حيث إن المشاركة الأولى لنا كانت في أبريل الماضي ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، كما أن الميداليات الأربع دليل واضح على تطور اللعبة في قطاع الشرطة وانتشار ثقافتها بين كل المنتسبين، وقدرتها على تقديم الأبطال والبطلات لمنتخبات الإمارات في التحديات المقبلة، وهو هدف أساسي من ضمن أهدافنا».

وكشف تجهيز مركزين لتدريب الجو جيتسو، أحدهما في أبوظبي، والثاني في العين لاستيعاب طاقات المنتمين للعبة، إلى جانب الأكاديمية الموجودة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع اتحاد اللعبة وشركة بالمز سبورت، من منطلق الحرص على نشر اللعبة في القطاع بعد اعتمادها رسمياً بما لها من تأثيرات إيجابية على اللياقة البدنية والقدرات الذهنية، وقيم التحمل والصبر والشجاعة على ممارسيها، وتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، على دعمه الكبير لنا، وتوفيره لكل الإمكانات المطلوبة لنشر هذه الرياضة المهمة.

وقال «لدينا خطة متدرجة تستهدف الوصول إلى 2000 لاعب ولاعبة بنهاية العام الجاري، يمارسون لعبة الجو جيتسو، ومن المحتمل أن نشارك في الجولة المقبلة من جولات أبوظبي جراند سلام التي تقام في لندن مارس المقبل، إلا أن الهدف الأساسي لنا والأولوية الأولى هي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام في صالة آيبيك أرينا أبريل المقبل بمشاركة ما يزيد على 100 دولة حول العالم».

وقال: «القيادة العامة تستهدف أيضاً السيدات من منتسبيها كي يمارسن هذه الرياضة، ولدينا الآن فريق مكون من 7 لاعبات، وخطتنا تسعى لزيادة العدد، وسوف نراهن عليه في كل التحديات المقبلة لتحقيق الإنجازات وتقديم النموذج المثالي للشرطية الرياضية المتميزة، أما الهدف المنظور لنا، فهو الوصول باللعبة إلى كل من ينتمي للقطاع، ولو على سبيل الممارسة».

من ناحيته، أكد حمدان البلوشي الحاصل على فضية منافسات دون البدلة في وزن تحت 83 كجم، وبرونزية البدلة في وزن تحت 85 كجم، أنه كان يتمنى حصد الذهب، كي يهديه لمسؤوليه في القطاع، إلا أنه استفاد كثيراً من هذه المشاركة، مشيراً إلى أن الاحتكاك على المستوى الدولي يكسب اللاعبين الخبرة المطلوبة، وأنه سعيد برعايته أيضاً على مستوى المنتخب، باعتباره من ضمن عناصر المنتخب الوطني، ويرى أن لعبة الجو جيتسو مهمة للغاية لكل رجل شرطة، لكونها تساعد على تحقيق التوازن النفسي، بالإضافة إلى قيم الانضباط والشجاعة والثقة بالنفس.