السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا

القاهرة (أ ف ب)

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار أمس، في زيارتها الأولى للقاهرة بعد تقلدها المنصب الجديد، وتم الاتفاق على استمرار التعاون العسكري بين البلدين، بحسب بيان للرئاسة. وقال علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن زيارة غولار لمصر «تأتي تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصالهما الهاتفي عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا في 26 مايو». وأضاف يوسف أن «خطر الإرهاب كان في مقدمة القضايا التي ناقشتها غولار مع السيسي» الذي أشار بدوره إلى «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لتلك الآفة واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي يثبت دعمها للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح أو تلك التي تأوي العناصر الإرهابية، وتوفر ملاذاً آمناً لهم».

وعززت مصر منذ العام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فرام» وصواريخ قيمتها نحو 5.2 مليار يورو، إلى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.