«برقة» يحلق بلقب «الرمز قرموشة»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت منافسات اليوم الثالث لمسابقات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور ملحمة تراثية، بالمشاركة الكبيرة التي بلغت 189 صقراً، موزعين على 10 أشواط، حفلت بالإثارة والتنافس الشريف بين الصقارين المشاركين الطامحين للفوز بكل شوط، وتسجيل حضورهم في قائمة العشرة الفائزين عن كل فئة.

وشهد ميدان الفلاح بأبوظبي تواصل منافسات البطولة الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات، والتي بلغت مجموع جوائزها 20 مليون درهم، و53 سيارة لأبطال 71 شوطاً، بمختلف فئات المسابقة التي تقام بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، وتمتد حتى 27 يناير الجاري، وسط مشاركة 2200 صقر، وأكثر من 350 صقاراً.

وأسفرت نتائج الأشواط الـ10 المقامة ضمن منافسات التلواح بواقع شوطين للرمز قرموشة فرخ «ملاك، محترفين» بجانب 8 أشواط مقسمة لفئات قرموشة فرخ وجرناس للملاك والمحترفين، عن فوز عامر مبارك مطر الخييلي بصقره «برقة» بلقب شوط الرمز قرموشة لفئة الملاك بزمن 17:514 ثانية، وحل ثانياً أحمد علي راشد سعيد الظاهري، وجاء ثالثا حميد محمد سعيد راشد الطاير، كما توج بلقب الشوط الأول قرموشة فرخ للملاك، خلفان شافي صالح المنصوري بصقره «منوه» بزمن 17:838 ثانية، وحل بالمركز الثاني حميد محمد سعيد راشد الطاير، وجاء ثالثاً أحمد صغير كنون الكتبي، فيما فاز بلقب الشوط الثاني عن الفئة نفسها محيميد خليفة بالجافلة المنصوري بصقره جولدن بزمن 17:686 ثانية، وحل بعده سعيد مصبح محمد الشندي، وبطي أحمد بن الشيخ مجرن المري.

وظفر بلقب الشوط الأول لفئة قرموشة جرناس للملاك بطي أحمد بن الشيخ مجرن المري بصقره «ثواني» بزمن 17:386 ثانية، وحل خلفه سيف بن حريز الفلاسي، وأحمد صغير كنون الكتبي، في حين فاز بلقب الشوط الثاني عن المسابقة نفسها حميد محمد سعيد راشد الطاير بصقره «كازا» بزمن 18:354 ثانية، وجاء في المركز الثاني محمد عبدالله سعيد الفلاسي، وحل ثالثاً أحمد محمد سبران القبيسي. ونجح حسين ناصر لوتاه عبدالله لوتاه في الفوز بشوط الرمز قرموشة فئة المحترفين بصقره «اش ال 53» بزمن 18:682 وجاء ثانياً عبيد خلفان بطي سالم القبيسي، وحل بطل الشوط أيضاً بالمركز الثالث.