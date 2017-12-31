  • الاثنين 13 ربيع الآخر 1439هـ - 01 يناير 2018م
إرسالاً
قراءة
تعليقا

ملح الخليج

«صفت وراقت»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018

محمد البكيري

الآن «صفت دورك» بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين بالكويت، على المنتخبات الأربعة الخليجية العربية الأصيلة «الإمارات والعراق والبحرين وعُمان».

لقد آن لهذه البطولة الأثيرة أن تنعم بالهدوء والتنافس بعيداً أي أثار أو تأثير تراكمات خلفها البعض مع قدومه للمشاركة.

ذلك المهم.. أما الأهم فهو انتظار مواجهات الحسم للوصول إلى النهائي، المنتخب «الأبيض» الإماراتي الذي يعاني من فقدان الهوية الواضحة والمطمئنة لجماهيره في وجه «أسود الرافدين» العراقي، أثقل الفرق المشاركة فنياً.. أقوى المرشحين للقب من وجهة نظري.

وفي وجهة نظر أخرى، أن المتأهل عن هذه المواجهة هو بطل الدورة.. وأيضاً اتفق..

في الضفة المقابلة يصطدم المنتخبين الأفضل فنياً.. والأكثر حيوية من حيث العناصر وتصاعد المستويات.. والهوية الأدائية.. منتخبا عُمان والبحرين.

الأول «الحصان الأسود» للبطولة بتأهله بفوزين مستحقين على منتخبي الكويت والسعودية، وخسارة أمام الإمارات لا تعكس سير المباراة.. يراهن عليه النقاد كثيراً كبطل.. لأنه فريق يعرف مدربه من أين تؤكل الكتف.. ولاعبوه أخطر بلعباتهم الأرضية متى كانوا في حضورهم الذهني. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 