«قسد» تعلن اليوم موعد انطلاق معركة الرقة

عواصم (وكالات)

أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، أن مقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة، والذين يقاتلون تنظيم «داعش» سيعلنون اليوم الثلاثاء موعد بدء الهجوم النهائي على مدينة الرقة بهدف طرد التنظيم من معقله الرئيس في سوريا، بعدما صرح المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون، أن قوات (قسد)، هي من سيعلن لحظة انطلاق معركة الرقة السورية. وأسقط «الجيش السوري الحر» طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية، فيما بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها هجوماً واسعاً فجرا في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي وسط سوريا.

وقال بيان لقوات سوريا الديمقراطية أمس، إن «قسد ستعلن الثلاثاء موعد بدء الهجوم النهائي على الرقة لطرد داعش الإرهابي». ويضم تحالف (قسد) فصائل كردية وعربية ويدعمه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش». وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية السبت، إن المرحلة الخامسة والأخيرة من الهجوم ستبدأ خلال «الأيام القليلة» المقبلة.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون قال في مقابلة عبر سكايب مع قناة «الحدث» أمس، إن «قسد هي من تعلن لحظة انطلاق معركة الرقة النهائية»، مضيفا أن «الأسلحة التي نقدمها لقوات سوريا الديمقراطية هي لفترة وجيزة»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل قوة لمنع عودة «داعش» بعد طرده من الرقة.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صرح أمس الأول، أن معركة انتزاع مدينة الرقة من قبضة التنظيم بدأت، وأن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بها، مناقضاً لتصريحات (قسد).