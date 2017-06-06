«أمهات المختطفين» تندد بانتهاكات المتمردين

صنعاء (د ب أ)

نظمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة، تنديداً «بتجويع المختطفين ومنع إدخال الطعام لهم» في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع. وقالت الرابطة في بيان، إنها «تندد بسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي وصالح بحق أبنائها المختطفين في هذا الشهر الفضيل، ومنع إدخال الطعام لهم، ومنع الأمهات من زيارة أبنائهن». وأضافت «وعلى الرغم من الحر الشديد الذي تعاني منه المحافظة، وبالذات خلال فترة الصيف، فإن المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجون الحوثي، يعانون معاناة غير إنسانية، فهم في زنازين ضيقة ومن دون كهرباء تخفف من شدة الحر الذي يعانونه».

وعبرت الرابطة في الحديدة، عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بشكل مرعب قد يودي بحياة المختطفين داخل سجون جماعة الحوثي وصالح. وطالبت الرابطة، الأمم المتحدة بالتحقيق بشكل عاجل في تلك الانتهاكات والتدخل الإنساني العاجل لمحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة ضرورة تحسين ظروف المختطفين والإسراع في إطلاق سراحهم.