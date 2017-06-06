«الجامعة» تؤكد رفضها التدخلات الإيرانية في اليمن

عدن (وكالات)

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، استمرار دعم الجامعة للحكومة اليمنية ووحدة الموقف العربي تجاه اليمن واستقرارها وأمنها ووحدتها وسلامة أراضيها الوطنية، ورفض التدخلات والأنشطة التوسعية الإقليمية الإيرانية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في الدول العربية.

وخلال اتصال هاتفي بين أبوالغيط ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، ثمن الأمين العام للجامعة العربية موقف الحكومة اليمنية الإيجابي من دعوات السلام التي دعت إليها الأمم المتحدة وموفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، معرباً عن دعم الجامعة العربية جهود المبعوث الأممي للوصول لتسوية سياسية على أساس المرجعيات الثلاث، مؤكداً أن الجامعة العربية ستعمل كل ما من شأنه أن يسهم في تقديم العون والمساعدة للشعب اليمني، ويحقق طموحات ومصالح أبناء الشعب اليمني كافة في الأمن والسلام والاستقرار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، حرص حكومته على إنهاء الحرب واستتباب الأمن، وقال المخلافي «الحكومة حريصة على إنهاء الحرب واستتباب الأمن والسلام، بل ونعمل على تحقيقه بكل السبل، وبالتعاون مع الأطراف العربية والدولية كافة المحبة للسلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، والتي تمثل جوهر الحل السياسي في اليمن، والوسيلة الوحيدة لتجنب المزيد من إزهاق الأرواح وسفك الدماء، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2216 والتي ترفض العناصر الانقلابية التقيد بها من خلال المراوغة والتضليل والتنصل من كل الاتفاقات والمبادرات التي يمكن أن تقودنا إلى السلام».

وأضاف «إن الوضع الإنساني في اليمن بسبب الانقلابيين أصبح أكثر سوءاً، خاصة في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها، ما أدى إلى تفاقم معانات الناس في هذه المناطق»، مؤكداً حرص الحكومة الشرعية ومعها المجتمع الدولي على إيصال المعونات الإنسانية إليها رغم تعنت قوى الانقلاب.

وأشار المخلافي إلى أن المليشيا الانقلابية تعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومصادرة المعونات الإقليمية والدولية لتمويل حربهم العبثية على الشعب اليمني، ما أدى إلى تزايد معدل الفقر وانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة، تتطلب حشد الجهود لمواجهتها. وأكد وزير الخارجية أن الحكومة تعمل على تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وتحشد الطاقات لمواجهة وباء الكوليرا، حيث «إن مؤشرات انتشار الوباء أصبحت خطيرة وتستدعي وقوف العالم مع اليمن، وزيادة الدعم المخصص لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجهها الجمهورية اليمنية». وجدد وزير الخارجية دعم الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، حيث أيدت الحكومة مقترحاته، معتبرة إياها خطوة إلى الأمام تهدف إلى المساعدة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.